20 illustratori per “Ambiente Rodari”: un libro che celebra il poeta ecologico

Le opere di 20 artisti, accuratamente selezionati da Pino Boero, corredano la nuova e avvincente raccolta di filastrocche di Gianni Rodari nel libro “Ambiente Rodari”. Un testo illustrato dedicato ai più piccoli, che ricorda l’instancabile attività di educatore e militante ambientale dello scrittore piemontese.

Sono trascorsi ben 41 anni dalla morte di Gianni Rodari, 101 dalla nascita, eppure le sue esuberanti rime continuano a essere un faro su questioni centrali del nostro presente. Lo scrittore piemontese, tra i più amati e fantasiosi del Novecento italiano, sebbene non potesse immaginare che i giovanissimi all’alba del terzo millennio non avrebbero tentato di conquistare un pianeta bensì di salvare la Terra dalla catastrofe climatica, ha anticipato i tempi raccontando la bellezza della natura, l’amore per la vita e il rispetto del mondo che ci circonda attraverso ambientazioni, storie e personaggi bizzarri quanto sensibili e straordinari.

“Ambiente Rodari” il libro edito da Einaudi, da cui è stata realizzata una mostra – recentemente conclusa – a Palazzo della Corgna di Castiglione del Lago, e pubblicato in occasione del decennio Onu per il Ripristino dell’Ecosistema (2021 – 2030), è un omaggio alle argute filastrocche dell’autore. Un bellissimo progetto editoriale curato da Pino Boero e sostanziato dall’impegno di 20 artisti nazionali e internazionali, le cui creazioni compongono un catalogo interessantissimo di tecniche e stili di illustrazione.

A rappresentare i 20 testi scelti dal curatore, tra l’immensa produzione rodariana, sono le tavole illustrate di Andrea Antinori, Francesca Ballarini, Luca Caimmi, Michela Ciandrini, Jesus Cisneros, Fabio Consoli, Toni Demuro, Maria Chiara Di Giorgio, Zosia Dzierzawska, Sofia Figliè, Giorgio Fratini, Maki Hasegawa, Alessandra Marin, Elisa Marzano, Naida Mazzenga, Giulia Pastorino, Irene Penazzi, Simone Rea, Elisa Talentino e Bruno Zocca. Matite, colori e immaginazione per restituire al lettore uno dei nuclei poetici più cari a Gianni Rodari: la salvaguardia e il rispetto degli ecosistemi.

“Ambiente Rodari” è dunque un libro prezioso, che non dovrebbe mancare nelle biblioteche scolastiche e che potrebbe essere utilissimo agli insegnanti per costruire percorsi di sensibilizzazione e cura, oltre che di educazione visiva, in un momento in cui la questione ambientale è tornata centrale nei dibattiti internazionali ed impegna milioni di persone, a livello politico e civico, col fine di generare un futuro meno incerto e più sostenibile.