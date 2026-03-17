17 marzo 2026

Alla RUFA di Milano un nuovo ciclo di talk sul fumetto: si parte con Francesco Poroli

Fumetti e illustrazione

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Nella sede della RUFA a Milano, al via una nuova rassegna dedicata al fumetto contemporaneo e all'illustrazione, tra creatività, controcultura e collezionismo: primo ospite, l’illustratore e art director Francesco Poroli

Campus RUFA di Piazzale Lugano 19 a Milano

A partire dal 19 marzo 2026, la sede milanese della RUFA – Rome University of Fine Arts inaugura We Talk about Comics, un nuovo ciclo di incontri dedicato al fumetto e all’illustrazione contemporanea. Il programma, articolato tra marzo e maggio, aprirà spazio di confronto tra studenti, professionisti e pubblico, mettendo al centro linguaggi, pratiche e prospettive del settore, offrendo strumenti di lettura e occasioni di scambio su un ambito in costante evoluzione.

Curata da Claudio Spuri, coordinatore del Triennio di Graphic Design – Comics and Illustration, la rassegna si inserisce nel più ampio progetto formativo dell’istituzione, con l’obiettivo di avvicinare la didattica al mondo professionale attraverso il dialogo diretto con autori e operatori. Gli appuntamenti si svolgeranno presso il campus RUFA di Piazzale Lugano 19 a Milano e saranno aperti al pubblico su prenotazione (qui il form).

Il primo incontro, in programma giovedì, 19 marzo, dalle 11 alle 13, vedrà come ospite l’illustratore e art director Francesco Poroli, protagonista del talk Disegnini Ergo Sum. A introdurre e moderare l’incontro sarà MARTOZ, illustratore, fumettista e docente RUFA. L’intervento di Poroli si concentrerà sul ruolo dell’immagine come dispositivo comunicativo, attraverso un racconto del proprio percorso professionale e l’analisi di lavori realizzati per testate e brand internazionali. Nel corso degli anni, l’artista ha collaborato con realtà editoriali come The New York Times Magazine, Wired, GQ e Il Sole 24 Ore, oltre a sviluppare progetti per aziende come Apple, Campari, NBA e Lamborghini. Vincitore della Gold Medal della Society of Illustrators di New York, è autore del libro Like Kobe – Il Mamba spiegato ai miei figli, pubblicato da Baldini+Castoldi.

Talk SLIPPAGES, Ph. Linda Cummings, 19.11.2025, Rufa Space

Il calendario proseguirà il 30 marzo con Silvia Moras, che affronterà il tema del fumetto in relazione a collezionismo, conservazione e musealizzazione, aprendo una riflessione sulle trasformazioni istituzionali della “Nona Arte”. Il 29 aprile sarà la volta di Chiara Riva, mentre il 6 maggio Francesco Jodice proporrà un approfondimento sul rapporto tra immaginario Marvel e controcultura. Chiuderà il ciclo, il 20 maggio, l’incontro con SnIF, dedicato alle dinamiche produttive e alle pratiche dell’industria del fumetto.

Accanto ai contenuti, il progetto coinvolge anche la dimensione formativa degli studenti: l’identità visiva della rassegna è stata sviluppata da Gabriele Gullifa nell’ambito del corso di Graphic Design 2, coordinato da Paolo Buonaiuto.

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