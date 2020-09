Da Leonardo a Milo Manara: l’autunno 2020 al PAFF! di Pordenone

Il mondo della letteratura disegnata si sfoglia, pagina dopo pagina, al PAFF! – Palazzo Arti Fumetto Friuli, la prima istituzione culturale in Italia a promuovere la divulgazione dell’arte e della scienza grazie alle immagini del fumetto. Fondato nel 2018 dal fumettista Giulio De Vita, gestito dall’Associazione Vastagamma APS e sostenuto dalla Regione Friuli-Venezia Giulia e dal Comune di Pordenone, il PAFF ha presentato il nuovo calendario di attività per l’autunno 2020, dopo il periodo di lockdown durante il quale, anche se a porte chiuse, le cose da fare non sono certo mancate. Anche grazie all’impostazione strategicamente tecnologica, il PAFF! ha realizzato conferenze, corsi e incontri di formazione online, e pubblicato il libro Lockdown Chronicles, con le testimonianze internazionali disegnate di 100 fumettisti.

Ma il fumetto è anche condivisione e relazione e, infatti, il nuovo programma del PAFF! sarà caratterizzato da collaborazioni di rilievo: con la Fondazione Pordenonelegge, organizzatrice di “Pordenonelegge – Festa del libro con gli autori”, la cinque giorni dedicata alla letteratura che ogni anno coinvolge scrittori di livello internazionale, e con il Comicon di Napoli, una delle rassegne sul fumetto di maggior rilievo nel panorama nazionale, con il quale verrà realizzata, a fine anno, una grande mostra sul fumettista italiano vivente più famoso nel mondo, Milo Manara. E poi con il Museo del Cinema di Torino, con il Museo del Fumetto di Bruxelles, con l’agenzia Corporate Fiction di Parigi e con l’R/O institute di Bruxelles.

«La programmazione è molto diversificata e ambiziosa, vogliamo mettere il PAFF! a dialogo con le realtà internazionali. Il museo è nato proprio con l’intento di dare spazio a un nuovo modo di comunicare l’arte e la scienza, pensando a istituzioni culturali estere, che usano strumenti e metodologie nuove, che in Italia non esistono», ha spiegato Giulio De Vita, fondatore e direttore del PAFF!.

E dunque, cosa vedremo al PAFF? Attualmente in esposizione le mostre di Lorenzo Pastrovicchio e Mario Alberti, e l’esposizione dedicata a Leonardo da Vinci, in apertura quella di Gianluca Maconi. A novembre sarà la volta di Milo Manara.

Oltre ai espositivi, l’autunno 2020 al PAFF! offrirà anche un programma formativo per adulti e bambini, che possono partecipare in sede e tramite i canali social del museo, al motto di Learning by doing, imparar facendo, l’etichetta che aggrega parte della didattica online del PAFF!. Si comincia con “Un mercoledì da leoni”, un ciclo di videopillole in première su Facebook e YouTube, dove ogni mercoledì, fino al 30 settembre, viene trasmesso un nuovo contenuto per ciascuna area tematica. In prossima attivazione, corsi di fotografia naturalistica, di videomaking attraverso smartphone, di design e, ovviamente, di fumetto.