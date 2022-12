Questo weekend, al Cinema Barberini d Roma, si terrà l’ottava edizione de La Città Incantata, un’iniziativa promossa dalla Regione Lazio, con Ufficio Cinema Progetto ABC Arte Bellezza Cultura e realizzato da Lazio Crea in collaborazione con la Fondazione Cinema per Roma, ATCL – Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio. L’edizione 2022 è dedicata al rapporto tra fumetto, animazione e cinema: un appuntamento speciale che racchiude proiezioni, anteprime, presentazioni di libri, talk e tanto altro.

La Città Incantata ha visto negli anni la partecipazione tra gli altri, di grandi artisti come Altan, Zerocalcare, Sergio Staino, Gipi, Manfredo Manfredi, Peter Lord, Randolph Osborne, Rita Petruccioli, Valerio Schiti, Alessandro Rak e Alessandro Bilotta, Roberto Recchioni, Giorgio Santucci, Jalal Maghout, Gerben Schermer, Mauro Uzzeo, Tonus, Pierpaolo Rovero, Davide Reviati, Zuzu, Ale Giorgini.

E anche questa volta, non mancano le personalità di spessore: da Zerocalcare a Gipi e Gero Arnone, dai Manetti Bros. a Sergio Bonelli Editore, si confronteranno grandi nomi e nuovi talenti del fumetto e dell’audiovisivo che, in questi anni, hanno sempre più coinvolto il pubblico e gli appassionati. Non solo incontri ma anche tante proiezioni per tutte le fasce d’età. Per citare solo alcuni dei titoli: “La Città Incantata” di Hayao Miyakazi, classico dell’animazione giapponese da cui questo meeting prende il nome, “Dampyr” e, per i più piccoli, “Il Gatto con gli Stivali 2: l’ultimo desiderio”.

Per la prima volta, La Città Incantata esce dai confini di Civita di Bagnoregio, che l’ha accolta nelle ultime sette edizioni. L’evento è stato anticipato il 21 novembre da un incontro in questo borgo incantato. Disegnatori, artisti e autori si sono confrontati sul tema “#AMORE|LOVE”, focus scelto per quest’anno. “#AMORE|LOVE” inteso «Come cardine fondamentale di ogni esistenza, parole che racchiudono un concetto complesso, che presenta accezioni positive e negative, che hanno subito un forte e rapido cambiamento negli ultimi anni».

In questa giornata, i creativi hanno cercato di rispondere alla domanda: «Amare sì, ma come?». Tanti i punti di vista che ne sono usciti, dieci per l’esattezza. Attraverso il disegno, ognuno di loro ha dato una risposta a questa domanda.

E così, da Civita di Bagnoregio, questo weekend l’evento approda finalmente a Roma. Quest’anno non ha superato solo i confini geografici ma anche del medium. Dall’arte del disegno, che lo ha accompagnato negli anni, oggi il meeting si rapporta anche con il grande schermo, con una tre giorni dedicata al rapporto tra grafica e cinema, per una veste inedita de La Città Incantata.