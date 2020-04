VinciamoNoi: all’asta i disegni d’artista per l’emergenza Coronavirus

Inutile negarlo: stiamo vivendo un momento storico difficile, pesante, traumatico. In questa situazione straordinaria, uno dei sentimenti imperanti è il senso di impotenza di chi è costretto a casa dall’isolamento. Noi non possiamo che ammirare dalla distanza lo sforzo sovrumano del personale sanitario, impegnato nella lotta quotidiana alla pandemia. Vogliamo cercare di dare un piccolo contributo alla battaglia. Per questo exibart aderisce alla campagna di beneficenza #VinciamoNoi di CharityStars, per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. E ha scelto di farlo nel modo che meglio ci rappresenta: donando alcuni disegni d’artista da poter mettere all’asta. Il ricavato sarà devoluto alla Croce Rossa Italiana, la Fondazione dell’Ospedale San Matteo di Pavia, l’Ospedale Sacco di Milano e l’Ospedale Spallanzani di Roma.

#VinciamoNoi: disegni d’artista per l’emergenza

Abbiamo chiesto a fumettisti e fumettiste, illustratori e illustratrici, di aiutarci in questa iniziativa. Loro ci hanno risposto con entusiasmo, mettendo a disposizione opere edite e inedite, a colori o in bianco e nero, digitali o ad acquerello. Ce n’è davvero per tutti i gusti.

Alcuni volti saranno sicuramente familiari ai lettori di exibart. Sono i protagonisti e le protagoniste di exibart.talks, la nostra rubrica dedicata al fumetto e all’illustrazione. Ma non solo: c’è anche chi ha scelto di partecipare su due piedi, accettando di donarci un lavoro per sostenere la raccolta fondi. Potete tentare di far vostre le opere qui.

Ringraziamo coloro che hanno partecipato. Il loro contributo è essenziale, nonché un atto di grande sensibilità in un periodo dove il settore culturale sembra essere tra quelli maggiormente minacciati dalla crisi economica. Qui tutti i loro nomi: Alice Coppini, Alice Piaggio, Chiara Fazi, Clorophilla, Disegnetti Depressetti, Disegniniesterini, Eliana Albertini, Elisa Seitzinger, Emma Allegretti, Gabriele Pino, Giangioff, La Tram, Lipsteria, Lorenzo Palloni, Lucia Biancalana, Gli scarabocchi di Maicol & Mirco, Manfredi Ciminale, Margherita Morotti, Martoz, Natalia Resmini, Ottavia Tracagni.

Più di 71mila euro già donati con #VinciamoNoi di CharityStars per l’emergenza Coronavirus

La raccolta fondi di CharityStars si propone tre obiettivi:

finanziare l’acquisto di apparecchiature di ventilazione; creare nuovi posti letto in terapia intensiva e subintensiva; garantire l’assistenza sanitaria e il primo intervento dei presidi medici oggi in prima linea.

Per questo sono state scelte 4 grandi realtà italiane da sostenere: Croce Rossa Italiana, Ospedale Luigi Sacco di Milano, Ospedale Spallanzani di Roma e Policlinico San Matteo di Pavia.

Data la rapidità con cui evolve la situazione sanitaria e il repentino mutare delle esigenze medico-sanitarie, non si esclude che i fondi raccolti andranno diversamente allocati dagli enti beneficiari. Sarà quindi loro facoltà indirizzare l’uso dei fondi verso la finalità che riterranno più appropriata, fermo restando il principio di trasparenza e di rendicontazione che permetterà la totale tracciabilità dei fondi raccolti mediante questa campagna e destinati a fronteggiare l’emergenza Coronavirus.

«Sentivamo la responsabilità di fare qualcosa», ha dichiarato il CEO di CharityStars, Domenico Gravagno. «Volevamo supportare i medici, gli infermieri e tutto il personale sanitario che in queste settimane sta letteralmente dando la vita per aiutare i numerosi contagiati». Dall’11 marzo hanno aderito decine di aziende, club sportivi, personaggi del mondo dello spettacolo e imprenditori, donando cimeli e prodotti da mettere all’asta. Mentre scriviamo, sono stati donati più di 71mila euro.