iorestoacasa con Chiara Fazi

Chiara Fazi:

Nata e cresciuta a Roma, diplomata all’Accademia di Belle Arti, oggi lavora nel suo studio “30 verticale” come illustratrice e artista visiva per editoria, mass media e autoproduzione. Tra gli ultimi progetti ci sono due trasmissioni Rai, due campagne per Romaeuropa Festival, un libro illustrato per Momo Edizioni, il progetto europeo nelle scuole Silence Hate per Amnesty International, la creatività per LaFestaDiRoma 2020. Inseparabile dalla carta e dagli inchiostri, convive sia con il digitale che con un torchio per la stampa del ’60 nel suo studio insieme al suo inseparabile gatto rosso di nome Whiskey.

@fazidraws

chiarafazi.com