The Colouring Book: Milano Art Guide ti fa colorare Cattelan e Beecroft

Un periodo, questo, a dir poco particolare, si potrebbe definire surreale, che ha radicalmente cambiato le nostre abitudini. Un periodo nel quale tutti sono invitati all’attesa. Un’attesa che può essere anche faticosa e sfibrante. Un tempo che passa, ma che sembra non passare. A questo diktat ministeriale, trasformatosi subito nell’hashtag #IoRestoaCasa, il mondo dell’arte e della cultura ha risposto in maniera decisa e variegata. E così dal 13 marzo è partita un’iniziativa che dà modo al grande pubblico di conoscere, virtualmente, tanti artisti tramite le loro opere, che sono in questo caso disegni da colorare. Si tratta del progetto The Colouring Book, a cura di Rossella Farinotti & Gianmaria Biancuzzi.

Come in un libro da colorare che ci ricorda nostra infanzia, stuzzicando il fanciullino che è dentro di noi, questo album si apre davanti ai nostri occhi in maniera del tutto inaspettata. Per farci capire che l’arte è viva ed è vita e che, soprattutto in questo momento, è importante condividere conoscenze, competenze e fantasie.

L’iniziativa è promossa da Lara Facco P&C e nasce per darci un momento di spensieratezza in famiglia, nella nostra casa, al sicuro, per farci divertire e a renderci partecipi sul sito Milano Art Guide. Su questa piattaforma, possiamo trovare disegni proposti da artisti di fama internazionale come Maurizio Cattelan, con sua opera L.O.V.E., e c’è grande l’attesa per il disegno di Vanessa Beecroft.

Incontriamo anche i giovani Paolo Treni con Butterfly Tree oppure Serena Vestrucci con Quaresima in quarantena, e poi Cool Couple, Paola Di Bello, Paola Di Bello, Paola Di Bello, Emilio Isgrò, Domenico Antonio Mancini, Masbedo, Marzia Migliora, Ornaghi & Prestinari, Adrian Paci, Diego Perrone, Paola Pivi, Reverie, Marinella Senatore, Sissi, Nico Vascellari, Vedovamazzei e tantissimi altri artisti che si sono resi immediatamente disponibili con entusiasmo. Così noi possiamo usufruire delle opere per stamparle e colorarle a piacere con i nostri bambini e ripubblicarle sul nostro profilo Instagram, taggando l’artista e @milanoartguide.

Gli hashtag ufficiali sono #MilanoArtGuide #TheColouringBook #iorestoacasa #laculturanonsiferma.

