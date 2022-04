A Venezia apre BookBiennale: quattro appuntamenti editoriali e oltre

Dal 20 al 23 aprile, quattro giornate con quattro ospiti, per aprire la BookBiennale, progetto di ricerca incentrato sul panorama dell’editoria, a cura di bruno – pseudonimo di Andrea Codolo e Giacomo Covacich – e Giovanna Silva che proseguirà per tutta la durata della Biennale d’Arte Contemporanea di Venezia, fino al 27 novembre 2022. L’edizione 2022 di BookBiennale si svolgerà intorno e attraverso “Studiolo”, progetto nato da un’idea di Matteo Ghidoni – Salottobuono.

«Studiolo è il primo tentativo di traduzione dal foglio alla realtà di unità abitative minime: Cabins, che attraverso l’ottimizzazione delle risorse a disposizione lavora sulla sottrazione esplorando le possibilità di una vita spartana, incompleta, togliendo il superfluo e lasciando a vista la struttura nuda per vedere come si trasformerà utilizzandola in questi mesi di esposizione», ha raccontato Matteo Ghidoni. Innestandosi all’interno di bruno – che è composto da uno studio di grafica, da uno spazio espositivo e da una libreria specializzata, a Dorsoduro 2729, Calle lunga San Barnaba –, Studiolo diventa un palcoscenico che si animerà con interviste, letture, podcast e performance.

Si parte dunque il 20 aprile, con Olaf Nicolai che presenterà “SERI(a). Sericulture Station: Papers / Research / Poetry / Archive”, progetto ideato dall’artista tedesco con l’intento di sviluppare una piattaforma per le varie attività editoriali dello State Silk Museum di Tbilisi. Questa serie di pubblicazioni raccoglie il lavoro scientifico museo, le sue varie collaborazioni con curatori contemporanei, artisti e altre istituzioni, facendo, al contempo, da archivio sul tema della sericoltura. La presentazione è accompagnata dall’installazione temporanea della serie di poster “a spindleful / here / again” dello stesso Nicolai.

Giovedì, 21 aprile, Anna Livia Friel e Marco Provinciali parleranno di EUPavilion, volume che raccoglie la ricerca portata avanti dall’omonimo collettivo a partire dal 2018 insieme a otto progetti per il primo padiglione europeo alla Biennale di Venezia. I progetti di Armature Globale, BB (Alessandro Bava e Fabrizio Ballabio) con Tomaso De Luca, Jasmina Cibic, Diogo Passarinho Studio, Plan Común, Something Fantastic, TEN ed Evita Vasiljeva sono stati presentati nella mostra on line EUPavilion Eight proposals curata da Anna Livia Friel e Marco Provinciali con Benjamin Gallegos Gabilondo, Nicolò Ornaghi e Francesco Zorzi.

Venerdì, 22 aprile, Francesco Valtolina, Art Director di Mousse Magazine introdurrà il lavoro della casa editrice Mousse Magazine and Publishing. A chiudere le giornate di lancio di BookBiennale, sabato, 23 aprile, Wolfgang Scheppe presenterà “Taxonomy of the barricade. Image acts of political authority in May 1968”, edito da NERO editions. Wolfgang Scheppe vive tra la Svizzera e Venezia, dove insegna filosofia politica. Nel libro affronta lo studio sulla tassonomia iconografica – da lui ricercata, concepita e ideata – che traccia il controllo visivo dello Stato e della polizia attraverso quasi 500 immagini provenienti dagli archivi della polizia del maggio 1968 a Parigi.