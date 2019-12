I migliori libri da sfogliare sotto l’albero di Natale, per alzarsi dalla tavola

Oltre alla tavola, c’è di più. Per esempio, un divano e un buon libro. Qui vi proponiamo tutti i consigli di lettura dell’anno, con una guida rapida ai libri che ci sono piaciuti di più. Abbiamo pensato a tutti: dagli appassionati di fotografia a quelli che preferiscono il fumetto, dalla saggistica alla narrativa. Altro panettone? No grazie, devo finire il capitolo. Una scusa perfetta per alzarsi da tavola e salvare la linea. Mens sana in corpore sano, dicevano gli antichi, no? E poi, diciamocelo, l’estate è dietro l’angolo.

Leggermente fuori fuoco di Robert Capa

Dopo tanti anni, Contrasto torna a pubblicare il volume di uno dei fotografi più celebri di tutti i tempi. Il libro racconta le vicende del suo autore nell’Europa della Seconda Guerra Mondiale; un personale diario delle memorie di uno dei testimoni chiave della storia del Novecento, condito dalla sua immancabile freschezza di visione e ironia pungente.

Dopo tanti anni, Contrasto torna a pubblicare il volume di uno dei fotografi più celebri di tutti i tempi. Il libro racconta le vicende del suo autore nell’Europa della Seconda Guerra Mondiale; un personale diario delle memorie di uno dei testimoni chiave della storia del Novecento, condito dalla sua immancabile freschezza di visione e ironia pungente. Le ragazze di Via Rivoluzione di Viviana Mazza

La reporter del Corriere della Sera, negli anni, ha raccolto tantissime esperienze; storie di donne in paesi di guerra, storie che non vengono raccontate da nessuno. Eppure le donne hanno un ruolo fondamentale, spesso nelle retrovie, in una battaglia per i diritti umani, al di là delle semplici questioni di genere. La nostra collaboratrice Veronica è andata a vedere la presentazione del libro edito da Solferino, nel gioco di specchi tra letteratura, arte e fotografia – vi riproponiamo qui il suo articolo.

La reporter del Corriere della Sera, negli anni, ha raccolto tantissime esperienze; storie di donne in paesi di guerra, storie che non vengono raccontate da nessuno. Eppure le donne hanno un ruolo fondamentale, spesso nelle retrovie, in una battaglia per i diritti umani, al di là delle semplici questioni di genere. La nostra collaboratrice Veronica è andata a vedere la presentazione del libro edito da Solferino, nel gioco di specchi tra letteratura, arte e fotografia – vi riproponiamo qui il suo articolo. Banksy Captured di Steve Lazarides

250 pagine che svelano il Banksy più segreto, l’affascinante e anarchico viaggio dietro le quinte dell’uomo misterioso che è diventato uno degli artisti più famosi al mondo. Tutto questo grazie alle foto di Lazarides, che per anni è stato l’agente di Banksy, nonché suo fotografo. Vi abbiamo raccontato del libro appena è uscito. Potete acquistarlo soltanto sul sito ufficiale, questo qui.

250 pagine che svelano il Banksy più segreto, l’affascinante e anarchico viaggio dietro le quinte dell’uomo misterioso che è diventato uno degli artisti più famosi al mondo. Tutto questo grazie alle foto di Lazarides, che per anni è stato l’agente di Banksy, nonché suo fotografo. Vi abbiamo raccontato del libro appena è uscito. Potete acquistarlo soltanto sul sito ufficiale, questo qui. Persone Normali di Sally Rooney

In attesa della serie ispirata al libro, prevista per la primavera del 2020, ecco un vero e proprio manuale sentimentale della contemporaneità edito da Einaudi. Il libro racconta la storia clandestina tra Marianne e Connell, due coetanei in un paesino irlandese, tanto diversi da incontrarsi all’improvviso e ritrovarsi insieme in una relazione travagliata, confusa, interrotta più volte che riesce meglio di altri a parlare d’amore oggi, dove spesso a fare da protagonista assoluta è l’incomunicabilità tra le persone coinvolte.

In attesa della serie ispirata al libro, prevista per la primavera del 2020, ecco un vero e proprio manuale sentimentale della contemporaneità edito da Einaudi. Il libro racconta la storia clandestina tra Marianne e Connell, due coetanei in un paesino irlandese, tanto diversi da incontrarsi all’improvviso e ritrovarsi insieme in una relazione travagliata, confusa, interrotta più volte che riesce meglio di altri a parlare d’amore oggi, dove spesso a fare da protagonista assoluta è l’incomunicabilità tra le persone coinvolte. Morgana di Michela Murgia e Chiara Tagliaferri

Noi c’eravamo. C’eravamo quando questo libro è stato presentato al pubblico. Non è stata una presentazione come le altre, ma un rituale stregonesco dove ingredienti segreti sono stati riversati in un paiolo magico. Piccoli pezzi di storia personale delle due autrici, che insieme hanno dato vita a Morgana. Inizialmente si trattava solo di un podcast, che quest’anno è diventato un libro edito da Mondadori; un campionario di donne tutte diverse, ma ognuna straordinaria a modo suo.

Noi c’eravamo. C’eravamo quando questo libro è stato presentato al pubblico. Non è stata una presentazione come le altre, ma un rituale stregonesco dove ingredienti segreti sono stati riversati in un paiolo magico. Piccoli pezzi di storia personale delle due autrici, che insieme hanno dato vita a Morgana. Inizialmente si trattava solo di un podcast, che quest’anno è diventato un libro edito da Mondadori; un campionario di donne tutte diverse, ma ognuna straordinaria a modo suo. Riga 39. Maurizio Cattelan a cura di Elio Grazioli e Bianca Trevisan

Se ancora non riuscite a digerire la celeberrima banana appesa al muro ad Art Basel Miami, allora questo è il libro da comprare. In primavera è uscito il nuovo numero della rivista Riga edita da Quodlibet, interamente dedicata a Maurizio Cattelan. Interviste, articoli, immagini, persino l’anagramma del suo nome, c’è davvero tutto per poter avere le coordinate e capire qualcosa in più del suo genio.

Se ancora non riuscite a digerire la celeberrima banana appesa al muro ad Art Basel Miami, allora questo è il libro da comprare. In primavera è uscito il nuovo numero della rivista Riga edita da Quodlibet, interamente dedicata a Maurizio Cattelan. Interviste, articoli, immagini, persino l’anagramma del suo nome, c’è davvero tutto per poter avere le coordinate e capire qualcosa in più del suo genio. Dalì tarot di Johannes Fiebig

Come già vi avevamo anticipato, Taschen ripubblica una preziosa edizione dei tarocchi realizzati da Salvador Dalì, insieme a un libro di Johannes Fiebig, esperto in psicologia interpretativa, che racconta la genesi del mazzo di carte e tutti i possibili usi.

Come già vi avevamo anticipato, Taschen ripubblica una preziosa edizione dei tarocchi realizzati da Salvador Dalì, insieme a un libro di Johannes Fiebig, esperto in psicologia interpretativa, che racconta la genesi del mazzo di carte e tutti i possibili usi. Pollock Confidential di Onofrio Catacchio

Jackson Pollock incarna nella sua forma più pura e autentica l’essenza della prima arte americana, anche nel suo lato più selvaggio e incontrollabile. Questo emerge in maniera più chiara ed evidente che mai nel volume di Catacchio per Centauria Libri. L’autore intreccia storie e personaggi veri con una situazione di fantasia, che gli ha permesso di unire i fili di tante vicende e far emergere la storia dell’artista in tutta la sua drammatica bellezza.

Jackson Pollock incarna nella sua forma più pura e autentica l’essenza della prima arte americana, anche nel suo lato più selvaggio e incontrollabile. Questo emerge in maniera più chiara ed evidente che mai nel volume di Catacchio per Centauria Libri. L’autore intreccia storie e personaggi veri con una situazione di fantasia, che gli ha permesso di unire i fili di tante vicende e far emergere la storia dell’artista in tutta la sua drammatica bellezza. Chtuluchene di Donna Haraway

Cosa succede quando il genere umano, dopo aver irrimediabilmente alterato gli equilibri del pianeta Terra, smette di essere il centro del mondo? E nel pieno della crisi ecologica, che relazioni è possibile recuperare non solo tra individui umani, ma tra tutte le specie che il pianeta lo abitano? In questo testo denso ed emozionante, scritto in una lingua immaginifica che si ispira tanto alla fantascienza quanto alla grande lezione del femminismo radicale, Donna Haraway ci ricorda che tutto è interconnesso, tutto è contaminato, tutto ci riguarda. Abbiamo anche incontrato una delle traduttrici del libro, che ci ha parlato della straordinaria bellezza e complessità della lingua di Haraway, in un prolificare denso di neologismi perfetti per descrivere la contemporaneità. In occasione della pubblicazione del testo nella collana Not di Nero Editions , ecco anche un rapido prontuario di lessico.

Cosa succede quando il genere umano, dopo aver irrimediabilmente alterato gli equilibri del pianeta Terra, smette di essere il centro del mondo? E nel pieno della crisi ecologica, che relazioni è possibile recuperare non solo tra individui umani, ma tra tutte le specie che il pianeta lo abitano? In questo testo denso ed emozionante, scritto in una lingua immaginifica che si ispira tanto alla fantascienza quanto alla grande lezione del femminismo radicale, Donna Haraway ci ricorda che tutto è interconnesso, tutto è contaminato, tutto ci riguarda. Abbiamo anche incontrato una delle traduttrici del libro, che ci ha parlato della straordinaria bellezza e complessità della lingua di Haraway, in un prolificare denso di neologismi perfetti per descrivere la contemporaneità. In occasione della pubblicazione del testo nella collana Not di , ecco anche un rapido prontuario di lessico. Gli Italiani di Massimo Baldini

Un volume che ricalca i passi di Robert Frank in America, ma girovagando per l’Italia. Il Mulino pubblica così un ritratto originale degli italiani, nei tre anni di viaggio di Baldini da Nord a Sud, dalle province alle località marittime, dai viaggi in treno ai vernissage. Commenti ideali alle fotografie, celebri testi letterari – tra Dante e Pasolini – selezionati dall’italianista Claudio Giunta.

Un volume che ricalca i passi di Robert Frank in America, ma girovagando per l’Italia. Il Mulino pubblica così un ritratto originale degli italiani, nei tre anni di viaggio di Baldini da Nord a Sud, dalle province alle località marittime, dai viaggi in treno ai vernissage. Commenti ideali alle fotografie, celebri testi letterari – tra Dante e Pasolini – selezionati dall’italianista La coscienza imbrigliata al corpo. Diari e taccuini 1964-1980 di Susan Sontag

Dopo il primo volume, con gli scritti giovanili di Sontag, nottetempo pubblica anche il secondo appuntamento con i pensieri liberi di una delle più grandi personalità del secolo scorso. Il libro copre la parte centrale della vita della donna, tutti gli incontri, le sue riflessioni, le inquietudini di una mente dall’appetito insaziabile.

di Dopo il primo volume, con gli scritti giovanili di Sontag, nottetempo pubblica anche il secondo appuntamento con i pensieri liberi di una delle più grandi personalità del secolo scorso. Il libro copre la parte centrale della vita della donna, tutti gli incontri, le sue riflessioni, le inquietudini di una mente dall’appetito insaziabile. A is for Archive: Warhol’s World from A to Z di Matt Wrbican

Migliaia di audioregistrazioni, corpetti femminili, Polaroid, calchi dentali, le sue famose capsule del tempo: c’è di tutto nell’archivio dell’Andy Warhol Museum a Pittsburgh (Pennsylvania), che conserva l’eredità dell’artista in centinaia di migliaia di oggetti. Lo racconta bene questo nuovo libro edito da Yale University Press, scritto da Wrbican, che per anni ha lavorato nell’archivio di Pittsburgh, prima della sua tragica e prematura scomparsa a causa di un cancro al cervello.

Migliaia di audioregistrazioni, corpetti femminili, Polaroid, calchi dentali, le sue famose capsule del tempo: c’è di tutto nell’archivio dell’Andy Warhol Museum a Pittsburgh (Pennsylvania), che conserva l’eredità dell’artista in centinaia di migliaia di oggetti. Lo racconta bene questo nuovo libro edito da Yale University Press, scritto da Wrbican, che per anni ha lavorato nell’archivio di Pittsburgh, prima della sua tragica e prematura scomparsa a causa di un cancro al cervello. Remoria. La città invertita di Valerio Mattioli

E se a vincere nella leggendaria battaglia fratricida fosse stato Remo e non Romolo? Quali sarebbero state le sorti di Roma? Lo immagina Mattioli per minimumfax, con una mitologia parallela che azzarda un racconto di Roma alternativo, intrecciando sottoculture, psicogeografia e romanzo di formazione. Mattioli parte dalle periferie della capitale e realizza in qualche modo la storia di tutte le periferie del pianeta.

E se a vincere nella leggendaria battaglia fratricida fosse stato Remo e non Romolo? Quali sarebbero state le sorti di Roma? Lo immagina Mattioli per minimumfax, con una mitologia parallela che azzarda un racconto di Roma alternativo, intrecciando sottoculture, psicogeografia e romanzo di formazione. Mattioli parte dalle periferie della capitale e realizza in qualche modo la storia di tutte le periferie del pianeta. Momenti straordinari con applausi finti di Gipi

L’ultima opera di Gipi per Coconino Press è un colpo all’anima, intenso e toccante. Un comico si ritrova a fare i conti con la malattia della madre, prossima alla morte. Alla sua vicenda, si intreccia quella di un gruppo di cosmonauti persi nello spazio, e quella di un uomo delle caverne, di qualche istinto primordiale fino ad allora sopito. Il tutto all’interno delle meravigliose tavole di Gipi, dal tratto inconfondibile.

L’ultima opera di Gipi per Coconino Press è un colpo all’anima, intenso e toccante. Un comico si ritrova a fare i conti con la malattia della madre, prossima alla morte. Alla sua vicenda, si intreccia quella di un gruppo di cosmonauti persi nello spazio, e quella di un uomo delle caverne, di qualche istinto primordiale fino ad allora sopito. Il tutto all’interno delle meravigliose tavole di Gipi, dal tratto inconfondibile. Great Women Artists con un’introduzione di Rebecca Morrill

Il più grande catalogo mai realizzato che mette finalmente in luce tutte le donne che hanno contribuito a comporre tasselli fondamentali della storia dell’arte. Phaidon ripercorre cinque secoli di creatività in oltre 50 Paesi, con più di 400 opere d’arte rappresentate. Un libro essenziale, che racconta una storia inedita rispetto alle solite vicende artistiche, quella delle donne, spesso lasciate ai margini ma non meno importanti di altri illustri colleghi uomini. Curiosi? Presto su exibart anche la recensione del testo.