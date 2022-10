Le sirene moderne, catturate dall’obiettivo di Dido Fontana

“SIRENE” è il nuovo progetto realizzato dalla ricercatrice Erato Van Doe e dal fotografo Dido Fontana, per rintracciare la contemporaneità dei significati e degli attributi di queste creature mitologiche. “SIRENE” è il primo progetto della collana CHIMERE, dove tematiche esoteriche verranno rappresentate e veicolate attraverso l’arte contemporanea. Gli autori e l’editore intendono captare l’interesse dei lettori svelando opere d’arte alla luce di realtà spirituali e di tradizioni. In occasione della pubblicazione del libro, abbiamo intervistato il fotografo Dido Fontana.

Come nasce l’idea di SIRENE?

«Sirene è proprio un’idea archetipica, o meglio: loro lo sono. Rappresentano la parte animale “solida” e istintiva che si fonde con quella umana-spirituale “più sottile”. Nasce da un incontro tra un editore specializzato in materia esoterica che ha visto un punto d’unione tra i miei ritratti e il lavoro della ricercatrice Van Doe. L’editore dice: «Le sirene mi affascinano da tempo e ho raccolto vario materiale sull’argomento. Conosco il lavoro di Dido da molti anni. Guardando le sue foto, ho riconosciuto che alcune di esse rappresentavano proprio delle sirene moderne, soprattutto lo sguardo, almeno per come le intendo io le sirene. Da lì a decidere di farne un libro è stato un passo naturale. Ribadisco: sono foto di sirene».

In che maniera i testi di Erato Van Doe dialogano con i tuoi scatti?

«Come un’unione di classico e contemporaneo. Di tradizione e di ricerca. Lavorando sulla versione moderna della sirena che possiamo incontrare tutti i giorni. Ci siamo uniti per rispondere alle domande: “La sirena, oggi, chi è? Può il mondo materialista attuale contemplare questa figura leggendaria?”. Come altre figure mitologiche e archetipi, le sirene non sono scomparse né estinte, semplicemente si sono adattate».

Chi sono le sirene d’oggi?

«L’essenza di una sirena non è nella coda pinnata, nelle sue squame ma nel suo silenzio o nel suo canto, nel suo contemplare, nel suo sguardo, nella sua attesa, nella sua promessa. Fuori dall’acqua la sirena è libera di essere sé stessa, sceglie di lasciare la coda e di affrontare il mondo a passi decisi. Con questo progetto le abbiamo scovate, inseguite, lusingate e immortalate nelle loro attuali sembianze: volevamo documentarne l’esistenza, noi ci crediamo e ne siamo caduti amorevolmente prede».

Cosa si propone la collana CHIMERE?

«Collana o futura casa editrice “CHIMERE”, si propone di portare alla luce, al pubblico, attraverso l’Arte e in una forma più fruibile, il mondo esoterico, sottile ed essenziale. Nelle modalità più adatte al mondo attuale».

Biografie

Dido Fontana è nato nel 1971. Cresciuto nella camera oscura di suo padre, ha appreso le basi della fotografia, esplorato la gamma di possibilità mentre giocava con tutti i tipi di media definendo il suo stile, molto personale. Le sue opere sono state esposte in gallerie d’arte e musei di tutto il mondo e ha collaborato con numerose riviste come Ginza, Numero, Playboy, Tissue e altri. Vive sulla sponda nord del fiume Brenta in Trentino, solleva pesi dal 1985 e viene spesso adottato da gatti. Come virtù allena la Temperanza.

Erato van doe è ricercatrice indipendente, sognatrice e artista. Felice praticante dell’hojojutsu (捕縄術 Hojōjutsu), l’arte tradizionale giapponese di imprigionare una persona mediante corde o funi. Odia i tatuaggi perché ritiene che i segni debbano essere temporanei. Di origine greca e olandese, coniuga queste due metà, come Ying e Yang, in un’unità intrigante e originale. Affascinata dalla cultura antica, soprattutto quella orientale, studia la mitologia antica e la ricerca e la scova nei tempi attuali.