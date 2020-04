Pools: un nuovo seducente libro esplora l’estetica della piscina

Scritto da Lou Stoppard, pubblicato da Rizzoli e progettato dallo studio londinese BAM. Pools è un nuovo foto libro che esplora l’estetica della piscina attraverso alcune delle più iconiche immagini di Martin Parr – che ci aveva già presentato le sue spiagge affolate -, Solve Sundsbo, Alasdair McLellan e Romain Laprade, solo per citarne alcuni.

Un tuffo nelle piscine di Pools

Il libro è diviso in capitoli a tema, alcuni più letterali mentre altri più evocativi. Escape, Glamour e Architecture discutono l’estetica strutturale della piscina. Ma ci sono anche sezioni quali Coming of Age, Movement e Sex, che evocano l’immaginario afoso, scintillante e sensuale delle calde giornate estive. Fra le pagine del libro compaiono anche numerosi testi che raccolgono, fra le altre, le parole di Solve Sundsbo, Susie Parr e Alice Hawkins. In fondo compare infine una sezione che rivela una “Guida della piscina” che illustra e segnala alcune fra le migliori piscine del mondo.

La piscina è un sistema di movimenti

David Foster Wallace, straordinario creatore di immaginari, riesce a dare forma all’eclettico ecosistema della piscina attraverso un magistrale esercizio linguistico: «Più di tutto l’odore somiglia a questa piscina: un dolce sale sbiancato, un fiore dai petali chimici. La piscina ha un forte limpido odore azzurro, anche se sai che l’odore non è mai così forte quando ti ritrovi dentro l’acqua azzurra, come adesso, spossato dalla nuotata, allungato a ridosso dell’estremità meno profonda. […] Eccolo lì: sciabordii, battaglie di schizzi, tuffi, acchiappino, palle di cannone, Squali e Pesciolini, cadute dall’alto, mosca cieca. Ci sono bambini magri, uomini dal pelo animalesco. Ragazzi sproporzionati tutti collo gambe e giunture bitorzolute, il petto incavato, vagamente uccellesco. Ecco dei vecchi che si muovono esitanti nell’acqua con le mani, fuori da qualsiasi elemento. […] File di salsicciotti di plastica sobbalzano intorno alla vasca che, priva com’è del balletto convulso di teste e braccia che domina il resto della piscina, è in tutto e per tutto se stessa. […] La piscina è un sistema di movimenti.»

E così non ci resta che lasciarci incantare dalle immagini fascinose, invitanti e giocose di Pools, nell’attesa di lasciare da parte il nostro libro e tornare a fare un bel tuffo in una vera piscina.