Presentato il Premio Strega Poesia, per arricchire il linguaggio e il pensiero

È stato presentato oggi, 26 ottobre, al Parco Archeologico del Colosseo, nella sede della Curia Iulia al Foro Romano, il nuovo Premio Strega Poesia. Il riconoscimento letterario andrà ad aggiungersi allo storico Premio Strega, istituito già nel 1947, al Premio Strega Giovani e al Premio Strega Europeo, assegnati dal 2014, nell’ottica di una promozione sempre più ampia e trasversale della lettura.

D’altra parte, in questi tempi complessi per il linguaggio, è necessario recuperare la vitalità della scrittura poetica, da sempre un laboratorio avanzato del pensiero. «C’è una grande fame di poesia, come balsamo che alimenta una parte di noi molto denutrita, rinsecchita. Nell’attuale panorama in cui la lingua è così impoverita, la poesia è una forza che può mettere in moto un cambiamento interiore, e questo è il primo passo verso un agire meno distruttivo e più compassionevole verso tutti i viventi del pianeta», ha affermato in una recente intervista la poetessa e scrittrice Mariangela Gualtieri.

Del resto, la poesia è una forma d’arte che continua a essere prodotta e a trovare nuovi canali per diffondersi. Oltre ad alcune raccolte poetiche diventate long-seller, si moltiplicano i reading anche nelle gallerie d’arte, mentre una linfa inaspettata sta provenendo dagli appuntamenti anche internazionali di poetry slam, ormai una realtà attivissima, sia in rete che sul territorio. A sottolineare questa vivacità editoriale, il Rapporto AIE sullo stato dell’editoria 2022 segnala una crescita di circa il 20% dei titoli di poesia pubblicati e anche i social network possono rappresentare un vasto terreno di condivisione che genera veri e propri casi letterari, seguiti anche dal pubblico più giovane.

«Non esiste tanto la poesia, che in sé rischia di essere un concetto astratto e generico, quanto le poesie, diverse esperienze di scrittura che meritano tutte ascolto e rappresentazione», spiegano dall’organizzazione del Premio Strega, la cui sezione di Poesia «Nasce per dare loro visibilità, segnalando la produzione di più alta qualità letteraria e significato nel mondo contemporaneo».

Il Premio verrà assegnato annualmente a un libro di poesia scritto in lingua italiana, pubblicato in prima edizione tra il 1° marzo dell’anno precedente e il 28 febbraio dell’anno in corso (per il primo anno i termini di validità sono gennaio 2022-febbraio 2023). Un Comitato scientifico – composto da Maria Grazia Calandrone, Andrea Cortellessa, Mario Desiati, Elisa Donzelli, Roberto Galaverni, Valerio Magrelli, Melania Mazzucco, Stefano Petrocchi, Laura Pugno, Antonio Riccardi, Enrico Testa e Gian Mario Villalta – avrà il compito di selezionare la cinquina delle opere finaliste, che verrà comunicata a maggio, mentre un’ampia Giuria, composta da personalità della cultura, determinerà l’opera vincitrice, annunciata nel mese di ottobre. I componenti del Comitato scientifico e della Giuria resteranno in carica un anno e potranno essere riconfermati. Al vincitore verrà assegnato un riconoscimento in denaro di 5mila euro, lo stesso del Premio Strega classico.

Il Premio Strega Poesia è promosso da Fondazione Maria e Goffredo Bellonci e Strega Alberti Benevento, in collaborazione con Bper Banca e il Parco archeologico del Colosseo e con il sostegno di Regione Lazio Direzione Cultura, in collaborazione con BPER Banca e il Parco archeologico del Colosseo e con il sostegno di Regione Lazio Direzione Cultura.

«La finalità della Fondazione Bellonci è la valorizzazione della letteratura contemporanea – dichiara Giovanni Solimine, presidente della Fondazione Bellonci. – Consapevoli della rilevanza che i nostri premi hanno assunto nel tempo e della garanzia di qualità che il pubblico dei lettori ci ha riconosciuto, ci accostiamo ora con rispetto a un’altra forma di produzione letteraria, forse la più elevata, nella convinzione che ci sia tanto da fare per la promozione della poesia. Riteniamo che il momento sia quello giusto e che con il concorso di tutti, anche il Premio Strega Poesia possa presto affermarsi nel panorama culturale del nostro Paese».