Quarantatre giorni da Bologna a Chandigarh, con Luca Vitone

Nel 1972 usciva in Italia Le città invisibili di Italo Calvino, romanzo che descrive il viaggio di Marco Polo in Asia attraverso il racconto dell’esploratore al sovrano Kublai Khan. Nel libro, Marco Polo non si limita ad un mero resoconto delle città incontrate e caratterizza ciascuna tappa con un’accurata cronaca delle proprie sensazioni. All’interno del diario di viaggio che ne deriva, la realtà si mischia costantemente a visioni fantastiche, sconvolgendo qualsiasi coordinata spazio-temporale.

È ottobre 2019 quando invece vede la luce Romanistan, il libro che racconta il viaggio di quarantré giorni che Luca Vitone ha intrapreso tra Europa ed India pochi mesi prima. Lo scopo della spedizione dell’artista, e del team che lo accompagna, è quello di ripercorrere a ritroso le rotte migratorie delle popolazioni rom e sinti dall’India nord occidentale all’Italia. Luogo di partenza è Bologna, dove la Biblioteca Universitaria conserva la più antica testimonianza della presenza rom nel paese. L’arrivo è fissato a Chandigarh, luogo da cui la lunga migrazione, tutt’altro che volontaria, di questi popoli è iniziata nel VIII secolo.

Racconto di uno Stato mai nato

Così come il racconto di Marco Polo serve a dare a un sovrano piena consapevolezza del proprio impero, quello di Luca Vitone si pone l’obiettivo di narrare le caratteristiche del Romanistan, lo Stato tanto vasto quanto astratto della cultura romaní. Una cultura dalla storia millenaria che, non definendo il proprio senso di appartenenza attraverso limiti geografici, ha cercato patria in ogni dove, basando la propria sopravvivenza sulla capacità di adattamento, seppur mai di omologazione. Di questo popolo Vitone propone una visione che non contempla l’idea di emarginazione e diversità a cui l’Europa è abituata. Lungo il proprio cammino, l’artista incontra e intervista membri della borghesia intellettuale rom: uomini e donne sedentari, integrati e colti, che rappresentano una fetta consistente di quella comunità.

Se le premesse e i propositi sono esplicitamente tracciati nei testi introduttivi di Luca Vitone e Cristiana Perrella, capaci di fornire al lettore pochi ma chiari strumenti per seguire la tratta, Romanistan assume ben presto forma diaristica per mano di Daniele Caspar, compagno di viaggio dell’artista. Così, assieme all’ampio apparato di immagini che scandisce il viaggio, sono note quotidiane a delineare le tappe:

«Ci trasferiamo a Zagabria e piove per tutto il tragitto. Incontriamo qui Veljko Kajtazi, ex karateka oggi al suo terzo mandato nel parlamento croato. […] Veljko indossa la sua divisa da parlamentare. Si presenta con un completo di buona stoffa grigio antracite, la camicia bianca, le scarpe nere, una cravatta setosa di colore rosso scuro. Le sue grandi mani da lottatore esibiscono una accurata manicure.»

Un caotico succedersi di città, scenari ancestrali e incontri assume vivida forma nella mente di chi legge, tramite accurate descrizioni che ne favoriscono una partecipazione umana e personale.

Diario di viaggio, archivio visivo, libro d’artista

Proprio come il resoconto del celebre esploratore veneziano, la narrazione offerta da Romanistan può essere lineare, oppure no. Il lento mutare dei panorami tra le pagine dà talvolta la sensazione di vedere, rivedere e rivedere ancora e lo spaesamento si attenua solo intercettando alcuni punti fermi della pratica artistica di Vitone. Lo scollamento e ricollocamento delle coordinate spazio-temporali, l’intersezione tra il vivere collettivo e la storia personale dell’artista, dove la seconda diviene metodologia esperienziale per la prima, ne sono esempi.

Come in gran parte delle opere in cui l’artista traccia i confini di un luogo o ne riporta l’immagine, poi, Vitone non è interessato a una descrizione dei posti, dei popoli rom e sinti o a un resoconto delle interviste fatte, ma a qualcosa di così profondo da divenire universale. Non vi sono monumenti da ricercare in questo “Stato”, ma momenti intimi e spazi interstiziali, di riflessione. Romanistan, che oltre al libro dà il nome a un film che documenta il viaggio e a una mostra presso il Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci, è un’opera sensibile, capace di raccontare – e di farsi raccontare – la lenta storia di resistenza di un popolo, privo di una capitale tanto quanto lo è di un esercito.