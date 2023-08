A Londra nasce WIAF, una fiera interamente dedicata alle artiste

Londra, 11-14 ottobre 2023. Segnatevi queste coordinate. Nasce una nuova fiera nella maratona dell’art system internazionale, si posiziona strategica nella settimana di Frieze. È WIAF, la Women in Art Fair, fondata e diretta da Jacqueline Harvey. La mission, ben esplicita: «Women in Art Fair è una nuova iniziativa dedicata a colmare lo squilibrio di genere nell’art industry». E ancora: «L’obiettivo di WIAF è creare una piattaforma globale positiva da cui le artiste, le curatrici e le galleriste abbiano l’opportunità di mostrare le loro opere e di contribuire allo sviluppo dello scambio di idee su genere, sessualità e cultura»

Ed ecco le primissime anticipazioni. Il prossimo autunno, WIAF occuperà tre spazi di Mall Galleries, per un totale di 450mq. Nella West Gallery saranno presenti 21 booth della fiera, nella North Gallery avrà luogo una mostra con opere selezionate tramite una open call, mentre la East Gallery ospiterà un’esposizione di importanti artiste del XX e XXI secolo. A proposito di quest’ultima: intitolata Unnatural Women, la mostra della East Gallery, a cura di Rowena Easton, si concentrerà su opere di artiste che esplorano il nostro rapporto ambivalente con il mondo naturale. Un mix di pittura figurativa e semi-astratta, scultura, 3D e stampa, per la precisione, capace di combinare l’artigianato «tradizionalmente femminile» (come i tessuti) con l’artigianato «tradizionalmente maschile» (compreso il lavoro tecnologico). Tra le protagoniste assolute, le opere di nomi affermati e mid-career, dalla da poco scomparsa Paula Rego ad Abigail Norris, da Olivia Bullock a Geraldine Swayne.

«Il mondo», dichiara la direttrice Jacqueline Harvey, «ha attraversato cambiamenti incredibili negli ultimi anni e le donne, come artiste, hanno continuato a creare e a contribuire a mantenere la stabilità in questi tempi instabili. Dobbiamo celebrare il viaggio che abbiamo fatto e guardare ai nuovi percorsi e alle opportunità che creeremo per le generazioni future». Appuntamento a Londra con la prima della Women in Art Fair.