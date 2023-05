All’asta i gioielli di Mariuccia Agrati, il ricavato andrà in beneficenza

Gioielli importanti, preziosi, unici, eterni. Un susseguirsi elegante, mai banale, di 400 esemplari d’eccellenza dell’arte orafa – incluse le meraviglie provenienti dalla Collezione di Mariuccia Agrati, che nel 2018 si distinse per la donazione a Intesa Sanpaolo della prestigiosa raccolta d’arte degli industriali Luigi e Peppino Agrati. Passeranno tutti sotto il martello de Il Ponte Casa d’Aste il 25 e il 26 maggio, nelle sale sontuose di Palazzo Crivelli. Sguardo a zig zag tra gli higlights delle sessioni.

Si parte da un pendente del 1920 ca. con otto grandi diamanti (lotto 597, € 25.000/35.000), seguito da un collier di diamanti con al centro un diamante vecchio taglio di ct. 5,35 per complessivi ct. 17,50 ca. (lotto 581, € 28.000/38.000), da un anello in oro giallo con diamante a cuscino di ct. 11,74 (lotto 606, € 22.000/32.000), da un diamante ovale di ct. 3,42, colore D (lotto 602, € 35.000/45.000). Poi una delle superstar del catalogo: l’eccezionale diamante fancy color champagne da 30 carati della Collezione Agrati, al lotto 619, la stima è di € 100.000/150.000.

È una vera escalation di meraviglie la selezione del Ponte, non mancano le creazioni delle grandi firme come Cartier, Van Cleef & Arpels, Chanel, Fabergé – solo per rendere l’idea. L’omaggio al design del gioiello si esalta anche nei pezzi storici del maestro Leopoldo Janesich, dalle inconfondibili linee Déco, tra cui una broche (lotto 609, € 20.000/30.000) e un bracciale (lotto 984, € 12.000/15.000), entrambi accompagnati dai disegni d’archivio.

Non solo. C’è una bella raccolta di gioielli d’artista tra le fila della Collezione di Mariuccia Agrati, da una collana in oro giallo di Pomodoro (€ 4.500 – € 6.500) a una broche in oro giallo e bianco di Cèsar (€ 3.500 – 4.000) fino a un anello di Mitoraj (€ 2.500 – € 3.500).

A proposito di estro creativo, tre lotti su cui puntare lo sguardo: l’anello con zaro ovale di ct. 25,00 (lotto 607, € 50.000/80.000), lo zaro Kashmir ovale di ct. 2,50 ca. (lotto 589, € 16.000/25.000) e l’anello dall’incantevole zaro rosa di ct. 7,50 ca. contornato da diamanti (lotto 593, € 14.000/18.000). E poi senz’altro due storiche demi parure di Bulgari, lotto 605 e lotto 608, offerte rispettivamente per € 80.000/120.000 – € 60.000/90.000.

Appuntamento a giovedì e venerdì, con i gioielli de Il Ponte. Nota importante a margine: il ricavato della Collezione Agrati sarà destinato – secondo lascito testamentario – all’Associazione Nazionale per la lotta contro l’AIDS, l’Istituto Cottolengo, alla Fondazione Don Gnocchi e al Presidio dell’Ospedale Valduce “Villa Beretta” di Costa Masnaga.