C’è una vera superstar sotto i riflettori del mercato. Una Lamborghini Countach 25esimo Anniversario del 1989, un modello Bianco Polo over Bianco esistente in soli 12 esemplari. Una delle due Lamborghini d’eccezione guidate da Leonardo DiCaprio in The Wolf of Wall Street, per essere precisi, ma non quella ridotta (realmente) in un rottame durante le riprese. Ed ecco la notizia: la celebrity a motore andrà all’asta il prossimo 8 dicembre da RM Sotheby’s, nel pieno della Luxury Week. La stima? Una cifra compresa tra $ 1,5 e 2 milioni.

Sguardo ai più recenti risultati d’asta per i gioielli di Sant’Agata Bolognese, per tentare un pronostico della vendita in calendario. Proprio da RM Sotheby’s, all’inizio di quest’anno, un esemplare Lamborghini Countach del 1990, nera, passato soltanto attraverso due proprietari, trovava un proprietario per $ 775.000. Segni particolari: era assolutamente perfetta, conservata in uno stato maniacale, con soli 249 km al momento dell’acquisto. Praticamente nuova. A maggio, invece, un esemplare Lamborghini Countach LP400 Periscopio del 1977, passava di mano – anche stavolta da RM Sotheby’s – per oltre mezzo miliardo. La Lamborghini comparsa in The Wolf of Wall Street, pare, punta ancora più in là.

«Sede dei mercati finanziari di Wall Street e delle case di moda della Fifth Avenue», spiegano da RM Sotheby’s, «New York è un centro mondiale per il lusso di alta gamma. RM Sotheby’s porterà ancora una volta le auto di lusso più desiderate del mondo nella città cosmopolita con un’asta dedicata ospitata nella sede globale di New York di Sotheby’s durante la serie di vendite della Luxury Week di dicembre. Questa quarta edizione della vendita newyorkese dell’azienda celebrerà l’avanguardia del design automobilistico, presentando una selezione sapientemente curata delle automobili più iconiche della storia, provenienti dai marchi più ammirati al mondo». Appuntamento a dicembre, con un’auto da film. Letteralmente.