Anche Melania Trump nell’universo degli NFT

NFT mania, la saga continua. Dopo che Narine Arakelian, la scorsa settimana, ha messo in vendita l’NFT dei propri ovuli a Miami e anche le foto di Jean-Michel Basquiat sono state trasformate in token non fungibili, l’inverno americano si riscalda con l’ennesima notizia: Melania Trump offre in vendita Melania’s Vision, un’opera digitale ad acquerello realizzata da Marc-Antoine Coulon.«Si ispira agli occhi blu cobalto della signora Trump», spiega il comunicato ufficiale. Dove trovarla? Sul sito MelaniaTrump.com, fino al 31 dicembre – e sarà soltanto l’apripista del progetto. La cifra? Circa 150 dollari, da versare con carta di credito o attraverso criptovaluta SOL.

Ci sarà la voce originale della ex First Lady ad accompagnare quello sguardo blu cobalto, in pieno stile crypto. Un po’ a mo’ di messaggio motivazionale, un po’ di augurio per il 2022: «La mia visione è: guardare avanti con ispirazione, forza e coraggio». E non solo, perché una parte (non meglio specificata) del ricavato dell’iniziativa andrà a sostegno dei bambini: «Sono orgogliosa di annunciare la mia nuova impresa NFT», spiega Melania Trump, «che incarna la mia passione per l’arte e sosterrà il mio costante impegno nei confronti dei bambini attraverso la mia iniziativa Be Best». E aggiunge: «Attraverso questa nuova piattaforma tecnologica, forniremo ai bambini competenze informatiche, compresa la programmazione e lo sviluppo di software, per prosperare dopo che saranno usciti dalla comunità adottiva».