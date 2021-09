Aria da record, Sotheby’s mette all’asta un autoritratto di Frida Kahlo

Sotheby’s, notizia dell’ultima ora. Un autoritratto di Frida Kahlo del 1949 sarà offerto come punta di diamante della Modern Evening Sale di New York il prossimo novembre. La stima? Secondo gli esperti, una cifra che potrebbe superare i $30 milioni.

Si chiama Diego y yo ed è l’ultimo autoritratto finito prima della morte dell’artista, nel 1954. «Un dipinto della Kahlo di questa qualità ed eccellenza è una rarità all’asta», spiega Julian Dawes, Co-Head of Impressionist & Modern Art di Sotheby’s New York. «Quando guardo questo quadro, mi viene subito in mente la frase “abre los ojos“, “apri gli occhi”. In senso letterale, si riferisce allo sguardo penetrante di Kahlo come protagonista del ritratto (e al doppio ritratto di Rivera), ma penso che simboleggi anche l’incredibile momento che questo dipinto sicuramente inaugurerà per Kahlo, quando il mercato aprirà i suoi occhi davanti all’artista e le assicurerà il posto a cui appartiene nelle aste».

$30 milioni, in effetti, è una cifra molto lontana dagli attuali traguardi all’incanto della pittrice messicana. Dati Artprice alla mano, il suo record risale al 2016, quando Dos desnudos en el bosque (La tierra misma) del 1939 è stato aggiudicato per 8 milioni; 10 anni prima – 10 anni prima! – Roots del 1943 ha trovato un nuovo acquirente per $5,6 milioni; nel 2019, al terzo posto della nostra escalation, Portrait of a Lady in White del 1929 è passato di mano per $5,8 milioni. E i famosi autoritratti, probabilmente le opere più celebri della sua travagliata produzione? Il tetto più alto, in asta, è stato raggiunto da un esemplare del 1929, che nel lontano 2000 fu battuto per 4,6 milioni. Insomma, pare che la strada, per Diego y yo, possa essere soltanto in salita.

Che il mercato dell’arte sia storicamente poco gentile con le donne, d’altronde, non è una notizia dell’ultimo minuto. La meravigliosa Artemisia Gentileschi – per citare un nome altisonante – è riuscita a strappare solo negli ultimi quattro anni risultati d’asta superiori al milione (con un record detenuto oggi dalla Lucrezia venduta nel 2019 da Artcurial per $4,4 milioni). Emblematico, poi, il caso di Orsola Maddalena Caccia, che da Sotheby’s, nel 2020, ha visto volare una delicatissima natura morta del 17esimo secolo a un prezzo 14 volte superiore rispetto alla valutazione pronosticata. Un risveglio improvviso o un tardivo allineamento con i reali valori del mercato?

«Il ritratto emotivamente complesso di Frida Kahlo, Diego y yo, è un’opera significativa di uno dei pochi artisti la cui influenza trascende il mondo delle belle arti fino alla cultura pop e oltre», puntualizza a questo proposito Brooke Lampley, Sotheby’s Chairman and Worldwide Head of Sales for Global Fine Art. «Offrire questo ritratto nella nostra vendita serale moderna a novembre annuncia la recente espansione della categoria moderna per includere una maggiore presenza di artisti sottorappresentati, in particolare le donne, e ripensare il modo in cui sono stati storicamente valutati all’asta».