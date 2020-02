Dopo il disagio generato dalla cancellazione dell’edizione 2020 di Art Basel Hong Kong, i responsabili della fiera hanno annunciato l’apertura di una viewing room online. La prima edizione di Online Viewing Rooms andrà in funzione il 20 marzo 2020 e offrirà ai visitatori l’opportunità di guardare, restando seduti sul proprio divano, migliaia di opere d’arte presentate dalle gallerie che avrebbero partecipato a Art Basel Hong Kong.

La galleria potrà poi essere contattata direttamente per richieste di vendita e trattative. “Le sale virtuali offriranno alle gallerie un’ulteriore possibilità per interagire con il nostro pubblico globale”, ha affermato Marc Spiegler, direttore globale di Art Basel, “integrando le interazioni personali essenziali che continuano a essere alla base del mercato dell’arte.”

“Siamo lieti di poter presentare in anteprima questa nuova iniziativa proprio adesso”, ha dichiarato Adeline Ooi, direttore per l’Asia di Art Basel. “Sebbene le Online Viewing Rooms non possano sostituire la nostra fiera del 2020 a Hong Kong, speriamo fermamente che fornirà un forte supporto a tutte le gallerie che sono state colpite dalla cancellazione della nostra mostra di marzo.”

Tutte le gallerie che avrebbero dovuto partecipare ad Art Basel Hong Kong del 2020 sono state invitate a partecipare, senza alcun costo per questa prima edizione.

Le prossime edizioni di Art Basel Online Viewing Rooms si svolgeranno in contemporanea alle edizioni dal vivo di Art Basel a Basilea e a Miami.

Online Viewing Rooms sarà disponibile tramite il sito web della fiera e l’app Art Basel dal 20 al 25 marzo, con giorni di anteprima VIP dal 18 marzo al 20 marzo.