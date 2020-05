ART to STOP COVID-19, l’asta di beneficenza di Blindarte supera i 114mila euro

Il progetto di beneficenza ART to STOP COVID-19 ideato da Memmo Grilli, gallerista e curatore di Blindarte, insieme a Edoardo Osculati e con il contributo di Mariuccia Casadio, supera i 114.140 euro, cifra che sarà devoluta a sostegno della Regione Lombardia e l’Istituto Pascale di Napoli. Un traguardo importante che si aggiunge alle tante iniziative lanciate in questi mesi dal mondo dell’arte, che si è riunito con lo scopo di supportare nell’immediato chi ogni giorno ha lottato e, lotta ancora oggi, contro l’emergenza coronavirus.

Hanno aderito all’iniziativa gallerie, tra cui Continua, e artisti di fama internazionale che hanno donato le loro opere, come Sir Antony Gormley, Davide Cantoni, Simon Keenleyside, Mimmo Jodice con una delle sue fotografie “sospese nel tempo” e Jorit, che ha partecipato con un grande dipinto ritratto di Ascierto, medico molto attivo nella ricerca del vaccino contro il virus, venduto per 14.400 euro, tra le aggiudicazioni più importanti dell’asta. L’artista cinese CAI GUO-QIANG ha donato Gunpowder test from Naples n.7, opera che ha raggiunto l’offerta vincente di 30.000 euro di Giuseppe Morra, grande animatore culturale e mecenate del mondo dell’arte di Napoli.

L’asta è attualmente ancora in corso, diverse interessanti opere sono in scadenza a breve, tra cui l’importante “piombo” generosamente donato da Remo Salvadori, alcune bellissime opere di Getulio Alviani o un suggestivo dipinto di Capri di Adam Cvijanovic o Simile, la ragnatela di Michael A. Simon o ancora due affascinanti opere dell’artista emergente Dario Guccio, e tante altre. Trovate tutte le informazioni qui.

Tante le partecipazioni rilevanti e gesti di generosità ricevuti dal mondo dell’arte, ecco l’elenco completo dei donatori fino a questo momento: Davide Cantoni, Mimmo Jodice, Andrea Zegna, Ernesto Esposito, Gregory Papadimitriou, Eliana Guglielmi, Antonio Colombo Arte Contemporanea, Sebastiano Mauri, Otto Zoo Gallery, Associazione Arte Continua San Gimignano, Roberto Coda Zabetta, Jacopo Benassi, Galleria Francesca Minini, Francesco Angarano, Simon Keenleyside, JORIT, David Casini, Pierre-Yves Le Duc, Michele Guido, Ivo Bonacorsi, Pierfrancesco Cravel, Marta Pierobon, Michele Guido, Flavio Favelli, Patrick Tuttofuoco, Federica Schiavo Gallery, Sergio Fermariello, Marcello Maloberti, Galleria Raffaella Cortese, Galleria Lia Rumma, Galleria Continua, Antony Gormley, Giovanni Ozzola, Ornaghi & Prestinari, Elisa Sighicelli, Galleria Poggiali, Anna Franceschini, Franklin Collao, Angelo Mosca, Andrea Fiorino, Patricio Reig, M2C Gallery, Cai Guo-Qiang, Fondazione Morra, Remo Salvadori, Flavio Lucchini, The Pool NYC, Francesco Mori, Adam Cvijanovic, LIS10 Gallery, MIchael A. Simon, Dario Guccio, Centro studi e ricerche Getulio Alviani, Sergio Riccio, Gluck 50.