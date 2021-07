Artissima apre le selezioni per il nuovo direttore artistico

Sono aperte le selezioni per il nuovo direttore artistico di Artissima, il successore di Ilaria Bonacossa che guiderà le edizioni della fiera dal 2022 al 2024 – con possibilità di proroga per altri due anni. Le qualifiche richieste? Tra le altre, esperienza nella gestione aziendale, commerciale, economico-finanziaria, una conoscenza specifica dell’arte contemporanea e del mercato dell’arte; ancora, del campo degli eventi, del marketing, dell’organizzazione delle risorse umane, dello sviluppo di attività digitali in ambito artistico, della lingua italiana e inglese. Candidati, fatevi avanti.

«Il Direttore», recita il bando ufficiale, «avrà il compito di rafforzare il posizionamento internazionale di Artissima, assicurando la qualità della proposta artistica e favorendo politiche gestionali e commerciali finalizzate a incrementare la redditività della Fiera, e di sviluppare il brand attraverso l’ideazione e la realizzazione di progetti speciali. Il Direttore avrà altresì il compito di condividere con Fondazione Torino Musei le strategie di sviluppo della Fiera e dei progetti speciali, realizzando anche attività curatoriali in collaborazione con i Musei della Fondazione».

Oltre al curriculum vitae, così, l’aspirante direttore dovrà inviare «un progetto di massimo 15.000 battute, redatto in lingua italiana e in lingua inglese, contenente le linee guida della strategia di sviluppo della Fiera». C’è tempo fino alle ore 12:00 del 13 settembre per candidarsi. Nel frattempo, vi invitiamo a scoprire qui le novità della prossima edizione di Artissima che – in calendario a Torino dal 5 al 7 novembre 2021 – scandirà il controtempo emotivo e formale dell’arte contemporanea.