Aste, i ragni giganti più costosi di Louise Bourgeois

Louise Bourgeois (1911-2010) è stata una delle artiste più influenti del XX secolo, nota soprattuto per le sue suggestive sculture e installazioni. Le sue opere sono state esposte nei più importanti musei del mondo, dalla Tate Modern di Londra al Guggenheim Museum di Bilbao. Sul mercato, la vendita di Spider (1996) per $ 32,8 milioni nel maggio 2023 ha stabilito un nuovo record per Louise Bourgeois, ma anche uno dei prezzi più alti mai pagati per una scultura di un’artista femminile e una delle cifre maggiori mai raggiunte per un’opera d’arte di una donna fino ad oggi. Di seguito i tre top price delle opere di Bourgeois.

Spider (1996). $ 32,804,500

Il primo top price di questa selezione di opere è Spider (1996), scultura monumentale dell’artista francese, venduta alla Contemporary Evening Auction del 18 maggio 2023 da Sotheby’s New York. Stimato tra i $ 30,000,000 e i $ 40,000,000, il mastodontico lavoro viene infine battuto per la cifra record di $ 32,804,500 (ve la presentavamo in questo articolo). Inquietante ed elegante allo stesso tempo, quest’opera rappresenta l’apice assoluto della pratica artistica di Louise Bourgeois. Incarnazione del confronto tra le sue emozioni e la sua psiche, i ragni sono tra le sculture più iconiche del XX secolo. La dimensione famigliare è la colonna portante nella poetica di Bourgeois, infatti la figura del ragno è mutuata dal vissuto dell’artista francese, figlia di una tessitrice. Il gigantesco ragno, concepito e creato da Bourgeois come primo di una serie di 6 (più una prova d’artista), è stato inoltre uno dei protagonisti dell’ultima edizione di Art Basel tenutasi lo scorso giugno; esposta da Hauser & Wirth, la scultura, una delle più costose in fiera, appena esposta è stata immediatamente venduta (trovate qui il nostro report in diretta da Basilea).

Spider (1997). $ 32,055,000

Secondo record per l’artista francese è quello realizzato da Spider (1997) nel corso della Post War & Contemporary Art di Christie’s, tenutasi il 15 maggio 2019 a New York. Quest’altro lavoro appartenente all’omonima serie è stato venduto all’incanto per $ 32,055,000. L’opera venne presentata per la prima volta nella monografica Louise Bourgeois: Spider, tenutasi da Cheim & Read a New York nella primavera del 1997; successivamente acquistata da Mark Moore Gallery a Cluver City, viene rilevata da un collezionista privato che decide di metterla all’asta newyorkese nella primavera del 2019, dove è stata infine venduta all’attuale proprietario.

Spider (1996). $ 28,165,000

Terzo lotto record battuto all’incanto per $ 28,165,000 da Christie’s New York è Spider (1996). L’opera, esibita nelle più prestigiose collezioni del mondo, tra cui La Tate Modern a Londra, il Guggenheim di Bilbao, la National Gallery a Washington, viene venduta a New York il 10 novembre 2015 durante la Post-War & Contemporary Art, stessa asta in cui l’opera The Brigadier di Lucian Freud realizza la cifra di $ 34,885,000. L’opera, la terza di sei della serie concepita dall’artista nel 1996, dopo essere stata offerta all’asta dai suoi precedenti proprietari, viene acquistata da un importante collezionista americano.