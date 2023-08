Aste, l’ascesa vertiginosa della giovanissima Anna Weyant

Anna Weyant, classe 1995, astro nascente della pittura figurativa contemporanea, è la più giovane artista ad essere rappresentata dalla galleria internazionale Gagosian. Dopo aver studiato alla Rhode Island School of Design partecipa a numerose mostre collettive ospitate da importanti gallerie a New York, L.A. e Singapore. Con la mostra Baby, It Ain’t Over Until It’s Over, la sua personale di fine 2022, tenutasi da Gagosian a New York, Anna Weyant entra definitivamente a far parte della scena internazionale. Sempre nel 2022 la pittrice canadese realizza in asta tre record milionari completamente inaspettati, considerando che fino a qualche anno prima era possibile acquistare un suo quadro per $ 400. Le stime per le sue opere sono state tutte raggiunte, triplicate e in alcuni casi del tutto surclassate dall’effettiva aggiudicazione all’incanto. In questa classifica vediamo quali sono i lavori da record dell’artista, selezionati dalle più prestigiose aste americane.

Falling Woman (2020). $ 1,623,000

Primo dipinto di questa nuova collezione di top price è Falling Woman (2020). Il dipinto viene battuto all’incanto da Sotheby’s per $ 1,623,000 superando di gran lunga le stime pronosticate dalla casa d’aste, che non andavano oltre i $ 200.000. L’opera, offerta alla The Now Evening Auction di Sotheby’s New York del 19 maggio 2022, segue il fortunato trend di qualche giorno prima, quando alla 21st Century Evening Sale del 10 maggio da Christie’s, Summertime, un’altra tela dell’artista canadese, viene battuta a $ 1,500,000. Falling Woman prima di essere aggiudicata al suo attuale proprietario, viene esposta a Los Angeles da Blum & Poe nella mostra Loose Screw del 2021. Un meraviglioso esempio della tragicomica, inquieta arte di Anna Weyant che dimostra la sua capacità di trasmettere all’osservatore sensazioni contrastanti.

Loose Screw (2020). $ 1,500,000

Secondo record d’asta per l’artista è quello realizzato durante la 21st Century Evening Sale del 17 novembre 2022 di Christie’s New York dall’opera Loose Screw (2020). Aggiudicata ad un collezionista privato per $ 1,500,000, la stima della tela si aggirava tra i $ 300.000 e i $ 500.000. Loose Screw è un chiaro esempio dell’ascesa vertiginosa che vede protagonista la pittrice canadese, l’artista più giovane della scuderia internazionale di Larry Gagosian. L’opera, che dà il titolo alla mostra omonima tenutasi da Blum & Poe a L.A. nella primavera del 2021, viene descritta dalla stessa artista come una sorta di autoritratto. Immersa in un avvolgente bagliore ambrato e impreziosita con perle e diamanti, la protagonista di Loose Screw è ammaliante. Influenzata dagli Old Masters olandesi, Weyant dipinge il suo alter-ego con sontuosi dettagli. La sua giovinezza, la sua pelle luminosa e la lucentezza dei suoi capelli mentre catturano la luce sono tutti particolari incantevoli e ipnotici.

Summertime (2020). $ 1,500,000

Terzo top lot dell’artista canadese, passato al martello da Christie’s durante la 21st Century Evening Sale, è Summertime (2020) aggiudicata il 10 maggio 2022 per $ 1,500,000. L’opera, come Falling Woman, era stimata non oltre i $ 300.000; venduta solo 9 giorni prima di quest’ultima, la tela è un highlight della fortunata stagione per la pittrice, giovanissima tra le protagoniste della scena contemporanea attuale. L’introspezione e la sospensione dell’anima tipiche di alcune particolari giornate estive sono le protagoniste della composizione ad olio realizzata nel 2020 dall’artista ed esposta per la prima volta alla 56 Henry gallery a New York.