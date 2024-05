Elmwood’s mette in vendita venti preziosi animaletti Fabergé

Da opere d’arte di tutte le epoche a mobili, da vini pregiati a gioielli preziosi, da strumenti musicali a macchine, da oggetti appartenuti a celebrità a… oggetti in miniatura. In asta si può ormai trovare di tutto, lo dimostrano i numerosissimi dipartimenti presenti nei siti web delle big Christie’s e Sotheby’s. E sì, se volete decorare la casa come un reale russo allora dovreste visitare anche il sito di Elmwood’s, piccola casa d’asta londinese che mercoledì 29 maggio metterà in vendita ben 20 animaletti in pietra dura realizzati dalla nota azienda di gioelli russa Fabergé. Si prevede che questi gingilli domestici saranno venduti per oltre 1 milione di dollari.

Non si tratta, però, di normali animali in pietra dura di Fabergé. Molti sono stati posseduti da varie famiglie reali di tutto il mondo: il modello imperiale di scimmia mistica (lotto 4), che si copre la bocca, le orecchie e gli occhi per rappresentare umoristicamente il proverbio “non vedere il male, non sentire il male, non parlare del male” in origine apparteneva alla famiglia reale russa Romanov e la sua stima è tra £ 25.000 – £35.000. Di queste scimmie mistiche si conoscono cinque esemplari, tre dei quali si trovano al Victoria and Albert Museum.

Di uguale provenienza c’è il lotto 11, una rana che fa la verticale con le zampe posteriori unite, gli occhi incastonati con grandi rubini cabochon e la bocca montata in oro e incastonata con diamanti, stimata tra £30.000 – £50.000. Il lotto 18 raffigura un piccione viaggiatore dalla testa inclinata di lato in una posa curiosa, gli occhi incastonati di diamanti taglio rosa, con piedi e gambe d’oro. Quest’ultimo era un regalo da parte della granduchessa Olga Alexandrovna di Russia a sua zia, la principessa Thyra di Danimarca, Duchessa di Cumberland, per il Natale del 1907, infatti all’interno della sua custodia originale vi è una nota scritta a mano in inglese: Da Olga di Russia Natale 1907. La stima è tra £30,000 – £ 50,000, un dono non da poco.

Interessante per la sua particolare texture è il lotto 5, raffigurante un maiale, forse ispirato al tradizionale maiale olandese in legno Maileg. Con la testa inclinata da un lato e la superficie con un’insolita texture opaca emula la pelle dell’animale dando risalto agli occhi con rubini incastonati.

Il venditore, che ha preferito rimanere anonimo, si dichiara dispiaciuto di doversi separare dalla sua collezione ma si augura che il nuovo proprietario apprezzi questi simpatici animaletti come lui stesso li ha amati negli ultimi otto anni.