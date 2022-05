Sotheby’s, una settimana da record dalle aste di New York

Un tour de force percorso a colpi di rilanci, di record, di aggiudicazioni stellari. Una sfilza di turnover da aggiornare, dopo una settimana di vendite a dir poco colossali. A partire dalla seconda manche della Macklowe Collection, che scalza la raccolta Rockefeller dal suo primato leggendario: è lei, adesso, la collezione più costosa mai passata all’incanto, non lascia dubbio il totale da $ 920 milioni. Ed eccoli quindi i nuovi capolavori inghiottiti dal mercato, dopo le performance incredibili di Alberto Giacometti ($ 78,4 milioni), Mark Rothko ($ 82,5 milioni), Jackson Pollock ($ 61,2 milioni) dello scorso 15 novembre (qui tutti i dettagli). Solo qualche nome: Seascape di Gerhard Richter ($ 30,2 milioni), Untitled di Willem De Kooning ($ 17,8 milioni), Plastik-Wannen di Sigmar Polke ($ 6,2 milioni), con i loro prezzi mandati in orbita – e ritorno. E ovviamente anche uno degli ultimi autoritratti di Andy Warhol, quasi una maschera di morte a tinte mimetiche, contemporanee (ve lo anticipavamo qui). «Una pietra miliare», «un evento storico nel mercato dell’arte», così Charles F. Stewart, CEO della maison, commenta la vendita a fine serata. Chi ben comincia, come si suol dire. E Sotheby’s non fa eccezione.

Martedì, tempo di Arte Moderna per la maison di Patrick Drahi. I protagonisti assoluti: un ritratto su grande scala di Marie-Thérèse Walter venduto per $ 67,5 – vale a dire uno dei migliori risultati per un lavoro di Picasso, che nel 2021 ha accumulato un fatturato di $ 565, 8 milioni; la veduta sul Canal Grande ad opera di Claude Monet, esposto a Venezia nei giorni d’inaugurazione della Biennale, che trova un nuovo proprietario per $56,6 milioni (ve ne parlavamo qui); e conferma il periodo d’oro per le pittrici surrealiste l’opera The Garden of Paracelsus di Leonora Carrington – esoterico, intrigante, con tanto di uovo come enigma di microcosmo e macrocosmo, tutto insieme – che fissa un nuovo record con un’aggiudicazione da $ 3,3 milioni.

Ancora un lavoro eccezionale passato sotto il martello di martedì: la Clairière di Paul Cézanne, dritta e diretta dal Toledo Museum of Art, raggiunge senza sforzo quota $ 41,7 milioni – il quinto prezzo d’asta più alto toccato all’asta dall’artista, che mantiene stabile il primato di Rideau, cruchon et compotier dal lontano 1999 ($ 60,5 milioni, Sotheby’s). «Il totale realizzato stasera», dichiara a caldo Helena Newman, Sotheby’s Worldwide Head of Impressionist & Modern Art, «è la prova della persistente domanda di opere classiche impressioniste e moderne da parte dei nostri collezionisti globali». Niente male, in effetti, per una serata da $ 408.5 milioni.

Ieri sera – stanotte per noi gufi notturni. Tripletta di successi con un doppio appuntamento contemporaneo. Si parte con The Now, con il 73% dei lotti venduti sopra la stima alta e una white glove che registra un certo hype per le artiste internazionali. A partire dalla Falling Woman di Anna Weyant, che eccede la valutazione iniziale di $ 150,000 – $ 200,000 e segna un nuovo record con una vendita di $ 1.62 milioni; e poi con Birmingham di Simone Leigh, il Leone d’Oro alla Biennale di Venezia, che supera le aspettative con un brillante $ 2,2 milioni.

Ultimo pit stop settimana. La Contemporary Evening Auction, in diretta, sempre ieri sera, dal palcoscenico abbagliante della Grande Mela. Ecco i numeri più significativi: Study of Red Pope di Francis Bacon, andato per $ 46.3 milioni, e ovviamente il bellissimo Blackboard di Cy Twombly (ve ne parlavamo qui), quel groviglio di linee tutt’altro che casuali che resta fermo a quota $ 38 milioni. Bene per il re del Pop Andy Warhol, che registra uno dei prezzi più alti per un Elvis all’asta ($ 21.6 milioni). E chiudiamo la nostra rassegna con Georg Baselitz, il pittore del mondo sottosopra, la sua scultura Donna di Dresda segna un nuovo record da $ 11.2 milioni, spodestando Mit Roter Fahne del 1965, battuto nel 2017 per $ 9,1 milioni. Il totale delle due vendite combinate? $ 283.4 milioni. La cifra più alta dal 2019 per questa categoria, con il 98% del venduto per lotto e acquirenti da ogni parte del globo. Well done, Sotheby’s New York.