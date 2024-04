Aste, le opere più costose di Hernan Bas

Questa nuova classifica di top price è dedicata a Hernan Bas (1978), pittore americano noto per riproporre nelle sue tele alcune scene che sembrano tratte da racconti dell’orrore sci-fi in cui basta un particolare ben inserito a distorcere la percezione di normalità e in cui i protagonisti sono quasi sempre figure queer. Nato a Miami, Florida, si trasferisce presto in una piccola cittadina, il che rende la sua infanzia una sorta di esperienza alla X-files. Dopo essersi diplomato al New World School of the Arts nel 1996, dal 2001 inizia a esporre presso spazi pubblici e privati e le sue opere sono ospiti nelle collezioni di importanti istituzioni museali come il Museum of Contemporary Art di Los Angeles e il Museum of Modern Art di San Francisco. Oggi l’artista vive e lavora a Miami, e proprio a Miami è in corso la super mostra The Conceptualists, inaugurata nei giorni di Art Basel e aperta fino a maggio 2024. Per quanto riguarda le aste, nonostante sia molto popolare in America, il mercato in cui è maggiormente apprezzato è quello orientale: è infatti ad Hong Kong che l’artista sigla i suoi tre top price.

The Dawn of Modernity (2008). HK$ 17.500.000

Durante la Autumn Sale del 27 novembre 2022, da Holly’s International (HK) Auctions Co. Limited, The Dawn of Modernity ha raggiunto un prezzo impressionante per il mercato dell’artista, aggiudicata al suo attuale proprietario per HK$ 17.500.000 (quasi $ 2.235.480); divisa in tre sezioni di 2.13 x 1.83 metri ciascuna, quest’opera di Bas è la più costosa mai venduta all’asta. Il dipinto raffigura un bellissimo giovane mentre contempla un lussureggiante paesaggio marittimo, omaggio del pittore alla sua Florida; la presenza dello stormo di uccelli marini rosa-shocking è ciò che rende ancora più riconoscibile la firma di Bas e l’opera una delle più emblematiche della sua produzione.

The Bats and the Barn Bridge (2008). HK$ 11.250.000

Al secondo posto della nostra classifica si trova The Bats and the Barn Bridge battuto a HK$ 11.250.000 (approssimativamente $ 1.437.000) nel corso della 20th/21st Century Art Evening Sale del 30 novembre 2022 di Christie’s Hong Kong. Ricordiamo che appena qualche giorno prima, sempre ad Hong Kong, The Dawn of Modernity aveva sbaragliato ogni record. Il dipinto presenta elementi reali come un ponte, una stalla, dei pipistrelli, che saggiamente diluiti nella composizione la impregnano di un’atmosfera paranormale; inoltre, come in The Ash Tree (At Once a Voice Arose Among the Bleak Twigs Overhead), Bas ci racconta il momento successivo ad un evento determinante, che nel caso di the Bats and The Barn Bridge sembra essere la sconcertante scoperta della distruzione lasciata dalla piena di un fiume.

The Overly Prepped Boy (or The Approaching Glacier). HK$ 9.810.000

The Overly Prepped Boy (or The Approaching Glacier) con i suoi HK$ 9.810.000 (circa $ 1.253.000) è al terzo posto in questa classifica di top price. Realizzato nel 2010, il dipinto, venduto nel corso della Christie’s 20th/21st Century Art Evening Sale del 26 maggio 2022 a Hong Kong, ha polverizzato le stime degli esperti, stime che pronosticavano un risultato massimo di HK$ 6.000.000. Il titolo dell’opera suggerisce qualche indizio sulle intenzioni dell’artista: un ragazzo, particolarmente curato nel suo aspetto, affronta un ripido sentiero montano. L’aggiunta di The Approaching Glacier al titolo rimanda invece a un’altra dimensione di significato; un ghiacciaio che si avvicina potrebbe simboleggiare un cambiamento o una minaccia imminente, suggerendo che non importa quanto uno possa essere preparato, ci sono forze più grandi che possono influenzare il destino o l’ambiente circostante.