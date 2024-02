Aste, le opere più costose di Louis Fratino

Questa selezione di top lot è dedicata a Louis Fratino (1993). L’artista statunitense, dopo essersi diplomato nel 2015 presso il Maryland Institute College of Art di Baltimora, inizia a illustrare libri per bambini; la sua estetica queer lo ha reso uno dei protagonisti delle più importanti aste dedicate alle rising star del panorama internazionale – ad esempio l’attesissima The Now Evening Auction di Sotheby’s. I suoi lavori sono presenti in importanti collezioni americane come l’Hammer Museum di Los Angeles, il Museum of Contemporary Art di San Diego o il Museum of Fine Art di Houston. Il giovane pittore parteciperà inoltre alla prossima Biennale Arte 2024, Stranieri Ovunque – Foreigners Everywhere, curata da Adriano Pedrosa, e sarà rappresentato dalla galleria newyorkese Sikkema Jenkins & Co. Queste sono le sue opere più pagate in asta.

An Argument (2021). $ 738.800

Il primo di questa selezione di top price dell’artista americano è quello realizzato dalla tela An Argument (2021). Primo lotto della Sotheby’s The Now Evening Auction del 16 novembre 2022, l’olio su tela, stimato tra $ 200.000 e i $300.000, viene aggiudicato al suo attuale proprietario al prezzo stellare di $ 738.800. L’opera, esposta per la prima volta nella sede parigina di Galleria Ciaccia Levi nel corso della mostra Louis Fratino: Growth of the Earth, raffigura la tenerezza e la tensione tra due amanti che riposano da soli dopo una discussione. Le forme arrotondate e la calda atmosfera ricreate dal pittore nel dipinto rendono quest’opera una delle più emblematiche della sua produzione artistica.

Tristan Drinking Soup (2017). $ 365.400

Tristan Drinking Soup (2017) è il secondo top lot di Fratino. Il soggetto dell’opera, intento a bere da una coppa, è raffigurato nudo in tutta la sua vulnerabile e ordinaria umanità. Colto in un momento intimamente quotidiano, Tristan, l’ex compagno dell’artista, veicola il messaggio di una nuova e più contemporanea concezione di uomo in cui il virile si tinge di purezza sviluppandosi in forme più addolcite. Questa tela, la cui più rosea stima non superava i $ 70.000, viene battuta infine per $ 365.400, nel corso della Post-War and Contemporary Art Day Sale di Christie’s New York il 13 maggio 2022.

Hannah’s bathroom (2018). £ 277.200

Hannah’s bathroom (2018) conclude questa classifica posizionandosi al terzo posto tra i top price di Fratino. Il valore effettivo della tela, anche in questo caso stimato tra le £ 50/70.000, polverizza in sala ogni pronostico realizzando un risultato sorprendente: £ 277.200. La 20th/21st Century London Evening Sale del 13 ottobre 2023. Eseguita con vernice e pastelli ad olio, l’opera raffigura di nuovo Tristan, un soggetto ricorrente in questa prima fase dell’artista; la particolarità dell’opera è data dalla singolare posizione che lo spettatore assume guardandola: se si osserva lo specchio si ha infatti la sensazione di trovarsi in mezzo tra le due figure come nell’illusione ricreata da Manet nel suo Un bar aux Folies – Bergèr.