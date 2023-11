Avant-Garde: la Triton Collection Foundation va all’asta da Phillips

Novembre è arrivato e con lui le grandi evening sale di arte moderna, impressionista e contemporanea a New York. Dopo le anteprime di Christie’s e Sotheby’s, anche Phillips presenta un’asta serale dedicata ai grandi maestri delle avanguardie, moderne e contemporanee, che vanta opere dal XIX, XX e XXI secolo, perfettamente in tema con le altre prestigiose vendite in città. I lotti offerti all’incanto la sera del 14 novembre (la stessa della Phillips’ 20th Century and Contemporary Art Evening Sale) provengono dalla Triton Collection Foundation, la collezione creata da Willem Cordia e sua moglie Matijke van der Laan. La selezione di opere in catalogo, trenta per la precisione, comprende una rosa di lavori appartenenti a quelle particolari correnti artistiche, estremamente necessarie alla storia dell’arte, che prendono il nome di avanguardie.

Keesjan Cordia della Triton Collection Foundation, ha dichiarato a riguardo: «La Triton Collection, la missione della fondazione negli ultimi tre decenni è stata quella di assemblare un gruppo di opere d’arte create dai pionieri e “innovatori” del loro tempo, quelli che hanno rotto i confini dei movimenti tradizionali cercando nuovi modi di vedere il mondo».

Nel corso degli anni infatti la fondazione ha costituito una notevole raccolta di opere di alcuni dei più iconici maestri contemporanei, concentrandosi specialmente su quelli attivi tra il 1870 e il 1970: da Pablo Picasso a Yves Klein, da Edgar Degas a Roy Lichtenstein ma anche Kandinskij, Modigliani, Legér e Manzoni. Alla fine degli anni ‘90, avevano spostato la loro attenzione verso gli artisti fin-de-siècle. Dopo circa dieci anni trascorsi a collezionare artisti attivi all’inizio del XX secolo, hanno seguito l’avanguardia nella sua incarnazione internazionale del dopoguerra, portando a una collezione robusta, ma altamente curata che si concentrava sugli artisti d’avanguardia internazionali.

Sarà presente in asta anche una grande protagonista di questa stagione autunnale – aspettiamo ancora i risultati milionari delle sue opere questo mese da Christie’s e Sotheby’s – l’espressionista astratta Joan Mitchell. Una delle prime grandi tele della pittrice, Untitled, stimata tra gli $ 8 e i 12 milioni, assieme a Le 14 julliet di Fernand Léger e Femme en corset lisant un livre di Pablo Picasso (queste ultime entrambe stimate $ 15-20 milioni) è tra le opere più attese in sala. Il dipinto, acquisito direttamente dall’artista, mostra il radicale cambiamento dello stile pittorico della Mitchell nei primi anni ’50 che passa da una estetica più geometrica alla frenesia sincopata dei suoi più maturi whiplash. La stima totale di tutte le opere presenti in asta si aggira intorno ai $ 70 milioni.

«Il discernimento e la dedizione alla raccolta che la Triton Collection Foundation ha dimostrato negli ultimi trent’anni non possono essere sopravvalutati», afferma Jean-Paul Engelen, Phillips’ President, Americas, e continua spiegando che esse «servono invece da gold standard per ciò che può essere raggiunto quando sei veramente appassionato del tuo lavoro e della tua missione».

Con la nuova generazione al comando la fondazione Triton mira ad approfondire il proprio impegno nei confronti dei prossimi artisti d’avant-garde, acquisendo e condividendo le opere della collezione con tutto il mondo. L’asta Living the Avant-Garde: The Triton Collection Foundation si terrà martedì 14 novembre 2023 alle 6 pm EST, in contemporanea alla 20th Century Evening Sale, nel corso della quale andrà in asta l’ambito dipinto di Gerhard Richter, Abstrakt Bild (1987), tra gli highlight della serata newyorkese.