Babuino, all’asta gli artisti di Via Margutta

Una sfilata di opere proveniente dagli eredi de L’Artistica, il celebre negozio di articoli di Belle Arti che aveva la sua sede a Roma in Via del Babuino. Una vendita di opere del Novecento tra Arte Moderna e Contemporanea, senza limiti di medium, di stile, di soggetto, con straordinari dipinti, lavori su carta, ceramiche e arti decorative pronti a passare il 7 e l’8 marzo sotto il martello di Casa d’Aste Babuino. I nomi più altisonanti? Tanti, quasi una passeggiata a zigzag tra gli studi della vicina Via Margutta. Vi presentiamo qui alcuni highlights della selezione.

Si parte con l’olio su tela di grandi dimensioni di Luigi Montanarini, si intitola Interno, l’artista lo dipinse nel 1952 (Lotto n.68, € 7000-10000). Sguardo a Barche al porto di Mario Mafai, 1940 (Lotto n.60, € 4000-5000), a Figure di Ottone Rosai del 1956 (Lotto n. 87, € 6000-8000), a due piccole e preziose opere di Giulio Turcato, un Senza Titolo e Arcipelago (Lotto n.81e 82). E poi ancora a un paio di lavori appartenenti al periodo figurativo di Antonio Corpora, Pescatori con barche (Lotto n.63) e Pesci e barche sul fondo (Lotto n.66).

Proseguiamo. Spazio agli studi artistici della vicina Via Margutta con numerose opere di Giovanni Omiccioli – occhi puntati, tra gli altri, su un olio su tela del 1952, Barche in Sila n.3, (Lotto n.104), e sui suggestivi Fiori notturni (Lotto n.111). Proseguendo poi con Pericle Fazzini Omaggio a Dennis Gabor, una scultura in alluminio a cera persa datata 1981 (Lotto n.138, € 800-1200).

Tra i top lot di Babuino, senz’altro l’opera di Giacomo Balla Villa Borghese, Erma a Parco dei Daini, degli anni ’20, una tecnica mista di olio e sabbia su cartone pressato. Scrive Elena Gigli sull’autentica dell’opera, nel marzo 2018: «Nel cartone qui realizzato, Balla raffigura uno dei due erma collocati a Villa Borghese, in particolare dietro la Galleria Borghese a piazzale Scipione Borghese dentro Parco dei Daini». E spiega: «Già sul finire del primo decennio del Novecento, Balla si era rapportato con questa realtà naturalistica per realizzare i 15 pannelli su tela che formeranno la grande composizione rispecchiata della fontana e le olle di piazzale Scipione Borghese, meglio conosciuta come Parco dei Daini (…) Ora – per la realizzazione pittorica a pennellate larghe e corpose con l’introduzione anche di sabbia per rendere l’atmosfera pittorica più corposa e marmorea – intorno agli anni Venti del Novecento Balla riprende quella realtà pittorica a lui tanto cara e dipinge la grande Erma (…)». La stima? Una cifra compresa tra € 50.000 ed € 70.000.

Ancora una carrellata di nomi, da Antonio Giuseppe Santagata a Turi Simeti, da Achille Perilli a Fausto Pirandello, fino alla bella Vittoria alata di Arturo Martini, scultura in bronzo a patina scura (Lotto n.29, € 12.000-18.000). E altrettanto ferma è l’espressione nel volto dell’opera di Renato Guttuso Studio di testa del 1948 circa, un olio su cartoncino applicato su tavoletta (Lotto n.45, € 2000-3000). Pregevoli, per finire, le ceramiche di Duilio Cambellotti, figura tra le più rilevanti delle arti decorative in Italia dei primi del Novecento: Babuino offre – tra le altre – la terracotta dipinta e invetriata a lustro La Coppa delle violette del 1925 (Lotto n.57, € 10.000-15.000) e la Fontanina dei boccali del 1910/1912, terracotta ingobbiata dipinta e invetriata (Lotto n.114, € 7000-9000).