Banksy online per Sotheby’s

In questo momento molto difficile, il web viene in soccorso delle persone, non solo attraverso contenuti che fanno compagnia, ma anche e soprattutto per la solidarietà. Anche le case d’aste si mobilitano e spostano il loro programma online, o proseguono con quello già definito. Sul sito di Sotheby’s infatti, fino al 26 marzo è possibile poter partecipare all’asta online delle opere di Banksy.

La vendita propone un’importante gamma di stampe e multipli ricercati che sicuramente piaceranno a tutti gli appassionati di Banksy, dal primo acquirente al collezionista affermato. A guidare il gruppo un’edizione di “Girl with Balloon” con il palloncino eccezionalmente rosa anziché rosso, che verrà offerta con una stima da 300mila a 500mila sterline. “Questa è la nostra seconda edizione della serie di aste Banksy/Online, la prima si è svolta a settembre dell’anno scorso ed è stata una vendita sold out con il 100 per cento dei lotti venduti. Hanno partecipato 102 offerenti e il lotto più alto è stato proprio Girl with Balloon che ha raggiunto le 200mila sterline partendo da una stima tra 60mila e 80 mila sterline” hanno dichiarato da Sotheby’s.

Tra i lotti più seguiti al momento c’è appunto la ragazza con il palloncino rosa per cui sono state offerte 280mila sterline e un’altra stampa in cui il palloncino è tradizionalmente rosso che è ferma a 65mila sterline. La lista prosegue con il mitico Love Rat con un’offerta di 32mila sterline e Flying copper sempre a 32mila sterline.