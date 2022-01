Bertolami, è all’asta il volantino delle BR sul rapimento Moro

Bertolami Fine Art, asta Autografi & Memorabilia, un lotto che attira l’attenzione. È il volantino originale delle Brigate Rosse su Aldo Moro, una delle copie distribuite all’indomani del rapimento, nel marzo 1978. «Il primo di una serie di comunicati che seguirono fino all’epilogo con la soluzione finale della vicenda Moro», recita il catalogo della maison. E ancora: «Drammatico testo di propaganda, redatto e fatto pervenire alle organizzazioni giornalistiche perché divulgassero le motivazioni del rapimento, e le ragioni politiche di lotta di classe che spingevano la rivoluzione brigatista negli anni ’70 ad essere così violenta». La stima degli esperti? Una cifra compresa tra 1300 e 1700 euro, con una base d’asta di 600 euro. Ma già adesso – mancano ancora 11 giorni alla chiusura della vendita online – l’ultima offerta è di 11.000 euro. E non finisce qui: la Direzione Generale Archivi del Ministero della Cultura ha disposto una verifica sul documento all’asta, già presente in 41 esemplari nelle carte giudiziarie digitalizzate, al fine di accertarne «peculiarità e interesse».

Valore storico e simbolico. Le polemiche intorno alla vendita

Insomma, il lotto 43 sotto il martello di Bertolami non poteva passare inosservato. E alle offerte dei bidders online – attualmente sono 37 – e alla verifica del Ministero, si aggiungono le rimostranze di politici indignati. Primo fra tutti il senatore Dario Parrini, con la sua interrogazione parlamentare: «La commercializzazione di documenti così profondamente legati a snodi dolorosissimi della storia della Repubblica», scrive, «desta preoccupazione sotto molteplici profili. Da un lato, il valore storico e simbolico di simili documenti dovrebbe escludere che da essi possa trarsi profitto economico; d’altro canto, su un piano più generale, la messa in commercio del volantino denota il rischio di una diffusa banalizzazione di eventi della cui gravità non possono essere disperse la memoria e la consapevolezza, laddove decenza e umanità imporrebbero invece di preservare i documenti, così come i luoghi, che di quella memoria sono veicolo».

Gli fa eco Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia, che etichetta come una “vergogna” la messa all’asta del volantino: «La testimonianza del sequestro dell’allora presidente del Consiglio, Aldo Moro, e il drammatico massacro degli uomini della sua scorta non può e non deve essere venduto al miglior offerente, ma dovrebbe essere preteso dallo Stato in nome delle generazioni future: segno intangibile dell’orrore di quegli anni».

E c’è anche la voce dell’ex BR Paolo Persichetti nell’intreccio di commenti sulla vendita, mettendo in dubbio, stavolta, proprio il valore storico del documento: «Il volantino di rivendicazione del sequestro Moro messo all’incanto», riporta nel dettaglio insorgenze.net, «non è uno dei nove comunicati originali stampati con la famosa Ibm a testina rotante in light italic fatti ritrovare a Roma il 18 marzo 1978 dalle Brigate rosse». E aggiunge: «La copia messa in vendita dalla Bertolani Fine Art non ha grande rilevanza storica, esistono negli archivi centinaia di copie del medesimo volantino. Si tratta di una classica operazione commerciale di materiali e oggetti divenuti cimeli del passato. Fortemente segnata da ipocrisia appare invece la polemica sollevata da questa vendita, non risulta che suscitino analogo scandalo i cimeli fascisti, i busti di Mussolini, la pubblicistica del ventennio in vendita nei mercati dell’antiquariato. Siamo nella società della merce, perché dovrebbe stupire se oggetti che datano quasi cinquant’anni si trasformano in materiale d’antiquariato per cultori e feticisti?».

Tra interesse e polemiche, le offerte per il lotto continuano a salire. Ieri 7000 euro, oggi già 11.000. Appuntamento al 18 gennaio per scoprire l’epilogo della vicenda.