Blain | Southern chiude le gallerie di Berlino, Londra e New York

Blain | Southern, la galleria fondata da Harry Blain e Graham Southern nel 2010, chiuderà definitivamente le sue tre sedi a Berlino, Londra e New York. Blain ha annunciato la notizia in una e-mail pochi giorni fa, più di tre mesi dopo la separazione da Southern. Prima della dipartita di Southern, il direttore delle mostre della galleria, Craig Burnett, si è dimesso e gli artisti Jake e Dinos Chapman hanno dichiarato che non avrebbero più lavorato con la galleria.

Ma ancora a dicembre il direttore senior Charles Saumarez Smith e l’artista Henning Strassburger hanno mollato la galleria. Un mese dopo, la pittrice Rachel Howard ha concluso il suo rapporto con Blain | Southern, e ieri l’artista Mat Collishaw, che è entrato a far parte della galleria nel 2007, con un post su Instagram ha comunicato che “ha chiuso la collaborazione con Blain | Southern Gallery e cesserà di essere rappresentato da loro con effetto immediato.”

Sean Scully ha anche affermato di essere “in controversia” con la galleria, disputa che probabilmente riguarderà la vendita di opere d’arte.

Nell’e-mail, Blain ha dichiarato: “Dieci anni fa, insieme a Graham Southern, ho fondato Blain | Southern. Nel corso della nostra collaborazione, è stato un onore lavorare con così tanti artisti di talento e costruire un programma espositivo che riflettesse e celebrasse la complessità della pratica dell’arte contemporanea in tutto il mondo.” Ha continuato: “Nonostante il supporto dello staff dedicato alla galleria, mi dispiace profondamente di non essere stato in grado di garantire il futuro a lungo termine della galleria. Voglio ringraziare tutti gli artisti, i collezionisti, le istituzioni, i musei, lo staff e tutti coloro che hanno lavorato con la galleria nell’ultimo decennio.”