Quattro appuntamenti, quattro incanti di successo per Cambi. La casa d’aste di via San Marco 22, a Milano, annuncia i risultati combinati per le vendite di Gioielli, Orologi, Numismatica e Filatelia. Il totale? «Un giro di affari di € 3,560,000», fanno sapere dalla maison.

Tra novità e conferme: tutti i numeri della settimana di Cambi

L’asta Fine and Coral Jewels di martedì 24 maggio raggiunge senza sforzo quota € 1,5 milioni, con il 100% di venduto per valore. Top lot dell’appuntamento: un prezioso solitaire, battuto a € 250,000 – la stima sul catalogo era di € 120.000 -150.000. Non è da meno la vendita di Orologi da polso e da tasca che, a soli tre giorni di distanza, valica il tetto di € 1 milione. Superstar indiscussa, stavolta, un bel Rolex Cosmograph Daytona da € 77,500. E chiudiamo in bellezza con Numismatica e Filatelia che – rivelano gli esperti – «si confermano due realtà in forte crescita». Nel dettaglio: l’asta di Numismatica di mercoledì 25 maggio chiude partita con il 91% di lotti venduti e il 187% di venduto per valore, con la moneta da 100 lire raffigurante Vittorio Emanuele III di Savoia che vola a € 21,500. Ottimi risultati anche per la sessione dedicata alla Filatelia e alla Storia Postale di giovedì 26 maggio, che ha visto trionfare una “Milizia” in seconda emissione, venduta a € 21,500.

Photo Gallery: diamanti, monete preziose, storia postale