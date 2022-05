Una litografia acquarellata da Dario Fo (Stima: 100 – 300 €), il Derain appartenuto allo storico dell’arte e scrittore Maurice Rheims, ma anche un soggiorno presso il Grand Hotel et de Milan nella suite Verdi con visita al Museo della Scala, donato da Daniela Bertazzoni e Progetto Itaca (Stima: 500 – 2.000 €) o alle Maldive, al The Barefoot Eco Hotel di Hanimadhoo (Stima: 1.000 – 3.000 €). Cambi Casa d’Aste risponde agli orrori della guerra con Un’Arca per l’Ucraina, una charity auction in collaborazione con Fondazione Progetto Arca Onlus. Con un ospite di eccezione: a battere i lotti, nella sede di Milano, lunedì 9 maggio, sarà il conduttore televisivo Fabio Fazio.

«Cambi da sempre si impegna ad affiancare alla quotidiana programmazione di vendite, anche un impegno benefico e sociale», commenta Matteo Cambi, presidente di Cambi Casa d’Aste. «L’idea di questa charity auction nasce per l’esigenza di aiutare, nel nostro piccolo, la popolazione ucraina collaborando con la già attivissima Fondazione Progetto Arca Onlus. Speriamo di vedervi numerosi nella nostra sede il 9 maggio, per fare tutti la nostra parte».

Uno sguardo ravvicinato al catalogo, frutto della generosità di importanti donatori. C’è un’opera di Luca Monterastelli donata dalla Galleria Lia Rumma (Stima: 3.000 – 8.000), una di Lorenzo Mattotti donata dalla Galleria Nuages (Stima: 5.000 – 15.000), mentre Galleria Ribot partecipa con un’opera di Marco Reichert (Stima: 300 – 1.000 €). «Il progetto, a cura di Marco Di Gregorio», spiegano ancora dalla maison, «vede un insieme di lotti molto vario, dalle opere d’arte ai soggiorni in hotel, adatto a buyer tradizionali ma anche a chiunque voglia fare la sua parte a favore della popolazione ucraina».

Non solo opere tradizionali, insomma: dai già citati soggiorni d’eccezione al massaggio di coppia da 50 minuti presso la Grand SPA dell’Hotel Palazzo Parigi di Milano (Stima: 80 – 280 €), passando attraverso un abito su misura offerto da Canali (Stima: 800 – 2.500 €) e le colonie di Acqua di Parma in limited edition (55 – 165 € ciascuna). Il ricavato della vendita verrà devoluto a Fondazione Progetto Arca Onlus. «In caso di aggiudicazione», concludono da Cambi, «non ci saranno commissioni aggiuntive e l’importo sarà deducibile in sede di dichiarazione dei redditi».