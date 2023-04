Casa d’Aste Babuino, in arrivo le aste di antico, di argenti e di gioielli

Roma, Via dei Greci, 19 e 20 aprile. Segnatevi queste coordinate. La Casa d’Aste Babuino presenta le vendite dedicate ai Dipinti e arredi antichi e del XIX secolo e agli Argenti, gioielli e collezionismo. Ecco un primo sguardo agli highlights delle selezioni, in attesa dell’esito finale.

Si parte dal dipinto di un seguace di Tiziano Vecellio fine XVIII secolo, Allegoria coniugale, un olio su tela proveniente da una Famiglia veneta (lotto 96 stima € 3000-4000). A seguire, l’olio Dio Padre ad opera di un Pittore Italia Centrale del XVIII secolo, su tela modanata a sovrapporta, proveniente da un antico convento nei pressi di Norcia (lotto 48 stima € 800-1200) e così un dipinto di Francesco Graziani detto Ciccio Napoletano (Napoli, seconda metà XVII secolo), raffigurante una Battaglia tra cavalieri cristiani (lotto 136 stima € 2000-3000).

Proseguiamo, l’offerta è estremamente eterogenea. Tra gli arredi, gli esperti della maison segnalano un trumeau in ebano viola, Roma XVIII secolo in due corpi, placcato in radica di noce con riserve in bois de rose filettate in legno di bosso (lotto 114 stima € 6000-8000) e una bella ribalta in noce, Italia Centrale XVIII secolo con riserve ed intarsi in legno di bosso ad intreccio vegetale, proveniente da un Illustre famiglia di Orvieto (lotto 144 stima € 1200-1800).

Ed è subito tempo di preziosi e argenti nel corso della seconda tornata, come il magnifico anello in oro bianco 18 kt: «a cupola, adornato con smeraldo centrale a taglio rettangolare Colombia e due diamanti laterali a taglio radiant. Smeraldo ct. 5.22, diamanti ct. 1.40, colore G, purezza VVS2, peso complessivo gr. 8,30. Completo di certificato gemmologico», specificano dalla Casa d’Aste Babuino (lotto 289 stima € 7000-9000).

Ancora, una bella coppia di candelabri in argento, Punzone Alessandria anni ’60 a quattro braccia a ramages fogliate con fusto anch’esso a foglie ritorte, piede cesellato a volute e roccailles, base in marmo rosso (lotto 322 stima € 400-600); una rara coppia di candelieri in argento, Punzone Vienna 1846 con fusto a bulbo con nodi a fiori. Piede con cesello a nido d’ape. Titolo 812/1000 (lotto 317 stima € 200-300); una curiosa zuppiera in argento, Punzone Milano fine XX secolo con coperchio costolato con gruppo di foglie con ghiande in fusione sul cappello, manici fogliati, piedi ferini (lotto 362 stima € 400-600).

L’asta sarà anche trasmessa in streaming e si potrà partecipare attraverso le piattaforme di on-line bidding “Mybabuino”, “Drouot”, “Invaluable” , “The Sale Room” e “Lottissimo”. Appuntamento alla prossima settimana.