Ginevra, i «magnifici gioielli» di Christie’s chiudono a CHF 49,2 milioni

Mentre New York prosegue la sua corsa all’arte contemporanea, Ginevra rima con diamanti e gioielli preziosi. È successo ancora: l’asta Magnificent Jewels di Christie’s ha totalizzato CHF 49,2 milioni (una cifra intorno ai $ 54,2 milioni), con una percentuale di venduto del 97% per lotto e del 98% per valore. Il protagonista assoluto? Il diamante Yellow Rose da 202 carati, che ha trovato un acquirente per CHF 6 milioni, vale a dire il secondo prezzo più alto mai pagato da Christie’s per una pietra gialla di oltre 200 carati.

Parla Max Fawcett, Head of Jewels Europe: «Per una casa d’aste non c’è niente di meglio di una sala d’asta piena e coinvolta, e il raggiungimento di risultati così importanti – 97% per lotto e 140% della stima bassa – è notevole. Il mercato delle gemme colorate e dei gioielli firmati è in fermento e non potrei pensare a un modo migliore per iniziare la stagione 2024. Ora attendiamo con ansia Hong Kong, New York, Parigi e Londra».

Altri highlights del catalogo di Christie’s: senza dubbio la selezione di gemme colorate, tra cui un importante zaffiro rosa da 25,20 carati che ha moltiplicato per tre la stima iniziale (fino a quota CHF 1,4 milioni); ma anche un eccezionale zaffiro blu del Kashmir da 11,03 carati e un rubino birmano a forma di cuscino da 5,03 carati, venduto ciascuno per CHF 1,3 milioni. Bene anche per i gioielli a forma di animale, si evidenzia tra gli altri la spilla con leone di Boivin aggiudicata – dopo un’accesa asta durata poco meno di 4 minuti – a un acquirente in sala per CHF 504.000 ($ 554.904), mentre la collana di elefanti ha raggiunto i CHF 252.000.

Plauso generale per le grandi firme, da Buccellati a Cartier, passando per Georges Fouquet, Tiffany & Co., Jean Schlumberger. «I pezzi degli anni ’60 e ’70 firmati Van Cleef & Arpels sono stati molto ricercati», segnalano dalla maison, con una nota di merito per una suite di gioielli Liberté in turchese e diamanti, venduta a CHF 781.200 contro una stima di 220.000-CHF 320.000.