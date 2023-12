Christian Levett mette in vendita le opere del suo museo in Provenza

C’è un posto meraviglioso, in Provenza, a soli 7 km da Cannes. È Mougins: Pablo Picasso trascorse nel villaggio gli ultimi 12 anni della sua vita, alla Le Mas Notre-Dame de Vie, e qui morì. Nel 2011, il super collezionista Christian Levett scelse questo borgo iconico, tutto vicoli e atelier, per dar vita al MACM, The Mougins Museum of Classical Art. Ne fece uno scrigno di opere estremamente eterogenee, dai sarcofagi egizi a una Medusa di Damien Hirst, dai reperti dell’antica Grecia ai giganti dell’arte contemporanea, un dialogo unico, senza distinzioni. Poi la svolta: proprio quest’anno, ad agosto, Levett ha annunciato che il MACM cambierà volto, diverrà FAMM; vale a dire il primo grande museo europeo dedicato alle artiste donne, Female Artists of the Mougins Museum, Joan Mitchell, Helen Frankenthaler, Louise Bourgeois e Cecily Brown tra i nomi in primissima linea. Si spiega così la serie di aste cross-category organizzate da Christie’s, circa 400 opere provenienti dal “vecchio” MACM pronte a calcare i rostri internazionali. Da Londra a New York, da dicembre 2023 a dicembre 2024 – e subito la mente vola a quell’esigenza di «diversificazione» che ha guidato in epoca Covid i vari casi di deaccessioning oltreoceano, sommersi da un polverone di polemiche internazionali. Ma questa è tutta un’altra storia.

Il titolo della vendita: A Collecting Odyssey: Property from The Mougins Museum of Classical Art. I protagonisti: una raffica di tesori senza tempo, a zig zag attraverso millenni, stili, materiali e sezioni. «La visione di Christian Levett – l’innovativa giustapposizione di opere d’arte dall’antichità a oggi – dimostra il fascino eterno del mondo classico, che ha ispirato gli artisti attraverso i millenni e continua a entusiasmare gli amanti dell’arte di oggi», commenta Amelia Walker, Christie’s London Head of Private and Iconic Collections. Vedi il ritratto in marmo del I secolo d.C. dell’imperatore romano Augusto, sfilerà il 7 dicembre a Londra, la stima è di £ 200.000-300.000. O ancora il gruppo che intreccia i corpi di Bacco, di un Satiro, di Pan e di Cupido, tra i protagonisti della stessa sessione, il prossimo giovedì, valutazione pre-incanto £ 250.000-350.000. «È giunto il momento che queste opere passino al prossimo capitolo delle loro rispettive vite», commenta il loro custode temporaneo, il collezionista Christian Levett.

Nel 2011, l’anno di apertura al pubblico, il MACM è stato nominato dalla rivista Apollo “New Museum of the Year”, con una cifra record di visitatori fin dai primi mesi. Qualche opera (adesso lotto) d’eccezione: Sans titre (Garçon à la cruche) di Francis Picabia, che proprio a Mougins si spostò negli anni ’20, insieme alla compagna Germaine Everling e al figlio Lorenzo. Ricorda in parte le iconiche Trasparenze del pittore questo ragazzo con la brocca, per le spesse linee nere e per lo sfondo quasi stratificato. La stima, da Christie’s: £ 250.000-350.000. In ottima compagnia con Reflection II di Antony Gormley, anno 2008, due calchi del corpo dell’artista che si guardano, uno di fonte all’altro, capaci al contempo di estraniare e di includere lo spettatore, testimone obbligato di quello scambio senza parole. Stima £ 400.000-600.000.

È davvero eclettica la raccolta assemblata da Levett, che negli anni è stato mecenate della Royal Academy, del British Museum e della National Gallery, ha finanziato scavi archeologici nel Regno Unito e in Italia, nonché progetti di restauro a Firenze. Una piccola barca funeraria in legno, dipinta, di epoca egizia, 2087-1759 a.C (stima: £ 80.000-120.000), la Nascita di Venere di Botticelli riletta da Andy Warhol (stima: £ 50.000-70.000), epoche e generi in continuo confronto. Non solo. La collezione include la più importante raccolta di armi antiche appartenenti a un privato, motivo per cui la casa d’aste dedicherà un incanto a sé stante a questa particolare categoria, il 30 gennaio 2024, nella sede di New York. Il top lot qui è un incredibile elmo romano in ferro, perfettamente conservato e prestato al Metropolitan Museum dal 2018 al 2022, con tanto di nome del suo antico proprietario – tale Julius Mansuetus – e decorazione annessa. Il mese prossimo, tra i grattacieli della Grande Mela, potrebbe raggiungere $ 1,5 milioni.

L’appuntamento è da Christie’s, con i lotti della collezione Levett. E poi a Mougins, in Provenza, per scoprire il nuovo volto del MACM.