Dopo la multa piuttosto salata per evasione fiscale, Christie’s ha annunciato che terrà un’asta di beneficenza online con la collaborazione della Warhol Foundation dal titolo Andy Warhol: Better Days. I proventi dell’asta on line saranno destinati agli artisti residenti negli Stati Uniti. L’iniziativa si unisce a una serie di progetti promossi da Christie’s finalizzati a donare 2,6 milioni di dollari a tutto il settore creativo, in crisi a causa della pandemia da Coronavirus.

L’asta di beneficenza Better Days, si svolgerà dal 28 aprile al 6 maggio e comprenderà 60 fotografie selezionate direttamente da Michael Dayton Hermann, direttore delle licenze della fondazione. Le polaroid di Andy Warhol hanno come soggetto per lo più autoritratti, amici dell’artisti e composizioni floreali.

Lo scatto più prezioso stimato in $ 15.000-20.000, raffigura un frammento di vita personale dell’arista nei primi mesi del 1979 con il curatore del Met, Henry Geldzahler, in posa dietro uno sfondo di flora suburbana gialla.

Warhol affermò «You need to let the little things that would ordinarily bore you, suddenly thrill you», Devi lasciare che le piccole cose che normalmente ti annoiano, ti emozionino all’improvviso, e proprio questa frase sembra accompagnare ogni scatto della serie Better Days.

A seguito dell’impatto delle chiusure del coronavirus nel settore dell’arte, il presidente dell’EMEA di Christie’s, Dirk Boll, ha evidenziato come la società abbia triplicato il suo calendario di vendite online sui siti globali tra aprile e maggio. Le imminenti iniziative di vendita online sono il risultato sia delle «partnership di lunga data con la Warhol Foundation che della conversione di vendite selezionate dal tradizionale formato saleroom in offerte solo online», ha affermato Boll.

Oltre all’asta di beneficenza Better Days, Christie’s ha annunciato che organizzerà una nuova serie di vendite online a cadenza settimanale. La casa d’aste ha recentemente dichiarato di star organizzando le sue strategie per continuare a far crescere il settore digitale basato sui suoi hub globali tra New York, Londra, Parigi e Hong Kong.

Le offerte online riguarderanno diversi ambiti collezionistici tra cui arte del XX secolo, arte asiatica, fotografie, scienza e storia naturale e, ovviamente, luxury. Christie’s aveva già dimostrato la performatività dei suoi canali online. Il sito web della casa d’aste ha ospitato oltre 13,3 milioni di visitatori nel 2019, con un totale del 41% di acquirenti nuovi passati attraverso i canali di vendita online.

Il presidente delle sedi di Christie’s negli Stati Uniti, Jennifer Zatorski, ha considerato prioritario l’adattare l’approccio delle vendite alla domanda virtuale diffusa, affermando che «In seguito alla nostra mossa pianificata per ridurre i nostri materiali stampati di almeno il 50% e per aumentare i nostri investimenti in iniziative digitali, Christie’s sta accelerando lo sviluppo di nuovi miglioramenti che supportano i nostri canali di vendita privati ​​e online».