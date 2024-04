Christie’s mette all’asta il guardaroba di Vivienne Westwood

Christie’s annuncia la vendita del guardaroba personale di Vivienne Westwood, la rivoluzionaria stilista e attivista britannica scomparsa nel dicembre 2022. L’obiettivo? Raccogliere fondi per le cause di beneficenza da lei sostenute, attraverso la Vivienne Foundation. E così Andreas Kronthaler, marito di Vivienne e direttore creativo di Vivienne Westwood®, ha selezionato alcuni dei look più iconici di Vivienne da presentare in due aste: una live, a Londra, il prossimo 25 giugno, e l’altra online, dal 14 al 28 giugno 2024. Per un totale di oltre 200 lotti iconici da aggiudicarsi in presenza, in King street, o comodamente a portata di click.

«Il senso di attivismo, arte e stile di Vivienne Westwood è incorporato in ogni singolo pezzo da lei creato», dichiara Adrian Hume Sayer, Director Private & Iconic Collections, Christie’s, Head of Sale. «La mostra di preview e le aste da Christie’s celebreranno la sua straordinaria visione con una selezione di look che segnano momenti significativi non solo nella sua carriera, ma anche nella sua vita personale. Sarà un’occasione unica per il pubblico di incontrare sia il mondo pubblico che quello privato della grande Dame Vivienne Westwood e di raccogliere fondi per le cause in cui lei credeva così ardentemente».

Gli fa eco la Vivienne Foundation: «Vivienne è stata un’icona di stile per tutta la sua vita. Il suo profondo interesse per le idee intellettuali e politiche ha informato la sua naturale abilità nel design della moda, dove è diventata una delle pochissime vere ideatrici. Semplicemente non ci sarà mai un’altra Vivienne Westwood».

Ed ecco i primissimi dettagli sui pezzi forti della Personal Collection: il completo due pezzi della collezione Witches a-i 1983/84, ispirata alla stregoneria e al codice grafico dei simboli magici di Keith Haring. E ancora i look della collezione Propaganda fall-winter 2005/06, profondamente, apertamente politica di Westwood, con riferimenti al saggio di Aldous Huxley Propaganda in a democratic society. L’appuntamento è a quest’estate, in casa Christie’s.