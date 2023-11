Ci sono gli abiti di scena di The Crown all’asta da Bonhams

È una delle serie più acclamate di Netflix, è appena iniziato l’ultimo atto, l’attesissimo finale della sesta stagione. E subito Bonhams annuncia «un’asta unica nel suo genere», perfettamente in linea con il palinsesto, quasi 450 oggetti di scena, mobili e costumi provenienti dalle sei stagioni di The Crown. «Non è solo un’incredibile opportunità di possedere pezzi della storica serie», commenta Charlie Thomas, dalla maison, «ma anche la cosa più vicina a possedere un oggetto reale, che sia la facciata del numero 10 di Downing Street o l’anello di fidanzamento della Principessa Diana». Segnatevi queste coordinate: 7 febbraio 2024, Londra, per la vendita dal vivo di circa 150 lotti nella sede di New Bond Street; e poi un’asta online di circa 300 lotti, dal 30 gennaio all’8 febbraio. Ciliegina sulla torta: il ricavato della live sarà destinato a un programma di borse di studio presso la National Film and Television School (NFTS), che ha sedi tra Buckinghamshire, Londra, Leeds, Scozia e Galles. «Vogliamo investire nella prossima generazione di talenti cinematografici e televisivi», rivela alla stampa Andy Harries, Chief Executive of Left Bank Pictures ed Executive Producer di The Crown.

Alcuni lotti d’eccezione: senza dubbio il numero 10 di Downing Street e Buckingham Palace, ricreati meticolosamente dallo scenografo premio Oscar Martin Childs e il suo team. La ricostruzione della facciata e della porta d’ingresso del numero 10 di Downing Street è offerta in vendita con una stima di 20.000-30.000 sterline insieme alla replica dei famosi cancelli in ferro battuto di Buckingham Palace, con una stima di 6.000-8.000 sterline. C’è poi il tesoro legato all’Inoronazione della regina, reso possibile studiando per ore i documenti d’epoca, i filmati d’archivio. A febbraio, a passare sul rostro di Bonhams, saranno il manto imperiale e l’iconica veste rossa, offerti per 20.000-30.000 sterline, insieme all’unica riproduzione al mondo della carrozza di Stato d’oro con una stima di 30.000-50.000 sterline e a una riproduzione della sedia dell’incoronazione (Saint Edward’s Chair) con una stima di 10.000-20.000 sterline.

Non solo. Bonhams presenterà anche alcuni iconici costumi indossati dal cast che interpreta la famiglia reale, tutti creati da tre super stiliste, Michele Clapton (stagione 1), Jane Petrie (stagione 2) e Amy Roberts (stagioni dalla 3 alla 6). «I costumi sono stati accuratamente realizzati in modo che ogni abito esprimesse lo stato d’animo e la personalità dei personaggi interpretati», spiegano dalla casa d’aste, «sono stati ampiamente studiati e ricreati con un occhio attento ai dettagli». Questo è evidente con l’abito ispirato al celebre “Revenge Dress” della Principessa Diana, che Elizabeth Debicki (nel ruolo della Principessa) ha indossato alla Serpentine Gallery. La stima di questa copia d’eccezione, da Bonhams, indossata durante le riprese ovviamente: 8000-12.000 sterline.

Altri highlights del catalogo: l’abito da ballo blu polvere con perle presente nel poster promozionale, insieme alla stola di pelliccia – lo indossava Claire Foy «as The Queen» nella stagione 1, episodio 5. Stima: 5000-7000 sterline. Ancora, l’anello di fidanzamento di Emma Corrin nei panni di Lady D (2000-3000 sterline), la felpa grigia di Harvard, ancora di Lady Diana, stavolta nella stagione 5, episodio 7 (500-700 sterline).

L’appuntamento è al 2024, con una sfilza di capi regali. E su Netflix, con l’ultimo atto di The Crown.