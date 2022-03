Comic Art, i maestri dell’illustrazione all’asta

Un nuovo capitolo per i fumetti di Art-Rite. L’asta online dedicata a disegni, illustrazioni e tavole originali di nomi italiani e internazionali è in calendario per oggi, giovedì 17 marzo, alle ore 18. Pezzi forti del catalogo: le provocatorie tavole tratte dal Pazeroticus, libro dissacrante del maestro fumettista Andrea Pazienza (lotti dal n.33 al n. 36, stime: € 2.500 – 3.500); la tecnica mista e collage su cartoncino Bettie Page, ad opera di Massimiliano Frezzato (lotto n. 96, stima € 4.000 – 5.000); l’olio su tela Batman si diverte con il joker del 2020, firmato da David Bacter (lotto n. 99, stima: € 800 – 1.200). Ma c’è anche Alan Ford – Un tiro mancino, n.65 pagina 107 del 1974, con l’apparizione dell’iconico De Suicidis (lotto n.27, stima: € 500 – 700), seguito da una selezione di illustratori Bonelli, tra cui il Dylan Dog di Angelo Stano (lotto n. 55, stima €2.000 – 3.000). E non potevano mancare i nomi internazionali nella selezione della maison, a partire da Enrique Breccia che sfila con Alvar Mayor – La historia que tihuo contò, cap. 28, pagina 4 (lotto 41, stima stima di € 300 – 400). Ecco qui un’anticipazione dei lotti principali.

Comic Art, gli highlights del catalogo