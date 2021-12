Consulenza ad arte, a 360 gradi: a Padova nasce One Stop Art

Valutazioni, conservazione, logistica, assicurazioni: One Stop Art è la nuova società che offre servizi di consulenza strategica e art advisory lungo tutta la filiera di competenze legali e fiscali riferite all’arte, dall’antica a quella contemporanea, nei suoi diversi aspetti gestionali. Perché il mercato dell’arte è bello e vario e, in tempi in cui il primo sms della storia va all’asta come NFT, capirci qualcosa è meglio.

Il team di One Stop Art

Fondata a Padova e dalla vocazione internazionale, One Stop Art è composta da un team di professionisti provenienti dall’ambito fiscale e legale, specificamente riferiti alla gestione delle collezioni, dal management di istituzioni culturali e dall’art advisory: Nicola Baù, avvocato del foro di Padova specializzato in contrattualistica internazionale, Marco Giampieretti, avvocato, ricercatore di Diritto costituzionale all’Università degli Studi di Padova dove insegna, fra gli altri, Diritto del patrimonio culturale e del turismo e Diritto dello spettacolo, Alessandro Guerrini, già Amministratore Delegato di Art Defender S.r.l. e docente presso NABA – Nuova Accademia di Belle Arti e membro della Commissione Art Banking dell’AIPB – Associazione Italiana Private Banking, Cristian Lorenzin, avvocato del foro di Vicenza specializzato in diritto societario internazionale e operazioni straordinarie, Marco Trevisan, già responsabile relazioni corporate per il Guggenheim di Venezia, Communication Manager per FMR Art’è Usa, direttore di Affordable Art Fair Italia e di Christie’s Italia, Umberto Zagarese, consulente di aziende private in campo tributario e societario e, da circa 30 anni, collezionista di arte moderna e contemporanea.

Ampia anche la rete di partner, che comprende aziende con comprovata esperienza nel settore, come Art Defender, che studi professionali con esperienza fiscale e legale nel mercato dell’arte, come Zagarese & Associati e L2B Partners.

Le tre aree di servizi

L’idea è quella di offrire soluzioni personalizzate e facilmente raggiungibili, una sorta di sportello unico che si ispira al One Stop Shop dell’ambito finanziario, dove i clienti possono ottenere tutti i servizi di cui hanno bisogno in un solo “stop”. Tre le macroaree di intervento di One Stop Art, a partire dal Art Consulting a 360°, dall’art advisory, per un supporto qualitativo e quantitativo nella compravendita, alla ricerca o richiesta di autentiche, fino alla consulenza strategica su progetti culturali di privati o imprese che vogliano dar vita a nuove fondazioni, musei d’impresa, case d’asta o altri soggetti profit o non profit.

C’è poi l’Art Collection Management, un’espressione che indica quel complesso di servizi, attività e competenze necessari per la gestione ordinaria e straordinaria di opere e collezioni d’arte. Infine, il mondo Tax & Legal, tipologia di servizi rivolta a tutti gli operatori del mercato dell’arte, collezionisti, galleristi, case d’asta, artisti, privati, imprese, enti pubblici e family office.