Corsa al lusso: una Gucci Bamboo vola a € 138.600 da Christie’s

È il tempo del lusso, tra le case d’aste internazionali. Quasi impallidiscono, al confronto, i lotti “tradizionali”. E così, all’inizio di questa settimana, vi annunciavamo che una Ferrari rossa fiammante, da RM Sotheby’s, ha superato senza sforzo le aggiudicazioni di Chagall ($ 15,6 milioni), Rothko ($ 23,9 milioni) e Monet ($ 30,8 milioni) – date uno sguardo qui. Adesso un nuovo colpo messo a punto dal colosso Christie’s, nel corso della vendita The Paris Edit: Handbags Online: una borsa Bamboo di Gucci, con manico in oro 18 carati impreziosito da 927 diamanti, ha trovato un nuovo proprietario per € 138.600. Vale a dire la cifra più alta mai raggiunta da un esemplare di Gucci, ma anche una delle borse più care nell’universo delle aste internazionali. Solo per rendere l’idea: a Montecarlo, quest’estate, una Kelly 128 Himalaya è stata venduta da Artcurial per oltre € 127.000. Il record assoluto? Lo detiene Christie’s, che nel 2016 assegnava una Birkin in coccodrillo per $ 380.000.

«Gucci ha generosamente annunciato che donerà il ricavato della collaborazione all’asta a Save Venice», dichiara alla stampa Rachel Koffsky, SVP, International Head of Handbags di Christie’s, in riferimento alle tre borse Bamboo che hanno sfilato nel corso dell’incanto online. Save Venice è la principale organizzazione americana senza scopo di lucro dedicata alla conservazione del patrimonio artistico di Venezia.

In totale, la vendita The Paris Edit: Handbags Online ha accumulato € 2,7 milioni – con un tasso di vendita al 94%, una forte partecipazione da 55 Paesi e una notevole affluenza di under 40 (38%). Altri highlights della sessione: una Hermès «shine black niloticus crocodile Birkin 25 with gold hardware», venduta per €69.300 (stima: €36.000-40.000); un’altra Hermès «matte chai alligator mini-Kelly 20 II with palladium hardware», andata per € 63,000 (stima: € 35.000-40.000); tripletta di Hermès, una «limited-edition black calf box leather so black Birkin 35 with black pvd hardware» ha trovato un nuovo proprietario per € 47.880 (stima: € 25.000-30.000).

«Parigi è un centro nevralgico per la categoria delle borse di Christie’s», commenta Lucile Andreani, Head of departement EMEA, Handbags & Accessories, «che ha consolidato la sua posizione con una serie di vendite di grande successo dal nostro ritorno nella regione all’inizio del 2022. La domanda di borse esclusive rimane robusta e siamo entusiasti di continuare a offrire i pezzi più pregiati al nostro pubblico in espansione. Segnando un’altra pietra miliare nei nostri successi, siamo orgogliosi di aver stabilito un nuovo record: la borsa Gucci dal prezzo più alto mai venduta all’asta».