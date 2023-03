Da Lolita a Playboy. I linguaggi dell’eros in mostra (e in vendita) a Firenze

Una mostra in scena in questi giorni, fino al 20 marzo, nella sede fiorentina della Libreria Antiquaria Gonnelli, prima di passare sotto il martello della maison a partire da martedì 21. Una sfilata di esemplari d’eccezione, con un focus speciale sul romanzo erotico, tra titoli stranieri e nomi nostrani, spesso ultra noti. Un esempio per tutti: la prima edizione del 1955 della Lolita di Nabokov, inizialmente rifiutata da numerose case editrici americane, poi data alle stampe a Parigi dalla Olimpia Press. Con una nota di colore: la pubblicazione presenta numerosi errori tipografici poiché Maurice Girodias, proprietario della casa editrice, «was eager to publish the book during the summer tourist season. When Nabokov received his copies from the Olimpia Press, he found the volumes filled with typographical errors» (Juliar, Vladimir Nabokov: a descriptive bibliography, revised, 2013). Gli errori vennero corretti nelle edizioni a venire, quelle che inquadrarono Lolita al quarto posto dei 100 migliori titoli in lingua inglese del XX secolo, nella classifica stilata nel 1998 dalla Modern Library. Il prezzo di copertina: 900 franchi. La base d’asta oggi, secondo gli esperti: € 1900.

«Il romanzo erotico», rivelano da Gonnelli, «è un genere preciso e longevo, che da sempre conosce l’interesse, prima segreto, poi sempre più manifesto, di cultori, appassionati e semplici curiosi. Un genere, però, spesso considerato una perversione per pochi, costituito da opere alle quali riservare lo scaffale più nascosto. Molto spesso, ancora oggi, in una società che ha sdoganato quasi ogni tabù, l’ossessione erotica risulta scabrosa, e il desiderio visto con terrore. La letteratura, però, che da sempre rispecchia il fermento sociale e culturale dei periodi in cui viene creata, si fa anche in questo caso manifesto di un cambiamento che, nel tempo, ha visto ad esempio nel genere erotico uno degli strumenti espressivi dell’emancipazione femminile, nonché del diritto per le donne di rivendicare successo e piacere, anche in ambito sessuale».

Ed eccoli i testi d’eccezione selezionati con cura dalla maison fiorentina. C’è Les 120 journées de Sodome tra i lotti in catalogo, uno dei libri più controversi mai scritti. Un’opera realizzata durante la prigionia di De Sade, perduta dopo la presa della Bastiglia nel 1789, poi riscoperta, data alle stampe. A portare avanti il progetto di distribuzione, allora, fu lo psichiatra berlinese Iwan Bloch – ma con numerosi errori di traduzione. Il manoscritto originale, intanto, restava ancora in Germania fino al 1929, anno in cui Maurice Heine lo acquistò per conto del visconte Charles de Noaillese, per poi darlo alle stampe tra il 1931 e il 1935. Finalmente una versione senza errori, da distribuire rigorosamente soltanto ai bibliofili, per evitare la censura. Base d’asta di quella prima edizione (corretta), quasi 100 anni dopo: € 460,00.

Occhi puntati su Nus, famosa rivista francese degli anni ’50, arricchita dalle meravigliose fotografie di nudo di maestri come André de Dienes, Brassaï, Olga Spolarics e Adorjan Wlassics – date uno sguardo alla raccolta al lotto 433 (base d’asta: € 90,00). Ma anche alle annate complete, dal 1959 al 1974 dell’iconico Playboy. Entertainment for men; a La Leçon d’Amour dans un Parc del 1933, uno dei più pregevoli libri erotici illustrati da Umberto Brunelleschi; a Monsieur Nicolas ou le coeur humain dévoilé, romanzo autobiografico del 1956 di Restif de La Bretonne (base d’asta: € 60,00). Appuntamento da Gonnelli, fino al 21 marzo, tra mostra e incanto finale.