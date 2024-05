Di zaffiri e diamanti: all’asta i gioielli e gli orologi di Pandolfini

Un appuntamento firmato Pandolfini da segnare in calendario: il 29 e il 30 maggio, in via Manzoni, a Milano, a riunirsi saranno appassionati e collezionisti di gioielli e orologi. Ecco la selezione preziosa della maison.

Nel pomeriggio del 29 maggio e nella mattinata del 30, saranno i gioielli a essere battuti. Occhi puntati su una collezione di tre zaffiri Kashmir, pietre tra le più desiderate al mondo per la loro rarità e il colore blu intenso. Gli zaffiri proposti sono montati su altrettanti anelli: uno a fascia in oro bianco 18 carati con zaffiro Kashmir di ct. 6.08 e diamanti, valutato € 80.000-140.000; un anello in platino con zaffiro Kashmir di ct. 4.47 e diamanti, in asta per € 50.000-90.000; e un anello in oro rosa con zaffiro Kashmir e diamanti presentato in asta con una stima pari a € 30.000-50.000. Un anello a forma di fiore con zaffiro Ceylon taglio ottagonale e diamanti (€ 10.000-18.000), un bracciale Cartier London in platino con zaffiri Ceylon e diamanti (€ 30.000-50.000) e una spilla a forma di tralci in platino con zaffiri taglio a goccia e diamanti (€ 8000-12.000) completano un gruppo di preziosi lotti dominati dal blu.

Le pietre rimangono sovrane nelle proposte della casa d’aste, che mette in vendita altri tre lotti speciali: un anello in oro rosa con diamante fancy taglio brillante di ct 9.89, purezza Vvs2 (€ 90.000-150.000), una collana in oro giallo con diamante Fancy Chameleon taglio a goccia di ct 6.78, purezza Vs1 (€ 60.000-90.000) e una collana in oro bianco con diamante taglio a goccia di ct 14.96, colore H, purezza Vvs1 (€ 140.000-200.000). Da sottolineare, poi, un anello in platino con diamante taglio navette di ct 5.49, colore G, purezza Vvs2, la stima qui è di € 50.000-75.000, e un bracciale a fascia in oro bianco 18 carati con diamanti taglio smeraldo, valutato € 30.000-45.000.

Non mancano poi le grandi firme, come la demi parure Bulgari in oro giallo con onice, perle e smeraldi (€ 12.000-18.000) e la collana Cartier Le baiser du dragon in oro bianco e diamanti taglio brillante (€ 3000-5000). Inoltre, saranno proposti anche gioielli firmati Gararrd & Co.

Arriviamo al pomeriggio del 30 maggio, dove a fare il loro ingresso sono gli orologi, molti dei quali firmati Rolex. Troviamo un Rolex Daytona in oro giallo del 1985 stimato € 130.000-180.000, a cui si affianca anche un Rolex Daytona Paul Newman del 1967 valutato € 100.000-180.000. Si distinguono, poi, un Rolex Precision Padellone in acciaio del 1951 con stima € 30.000-50.000 e un Rolex Submariner in oro giallo Nipple Dial del 1978 con cinturino in pelle nera valutato € 15.000-25.000. Diversi anche i Cartier, tra cui il Cartier London Tank Americaine del 1991 con cassa rettangolare in oro bianco cinturino originale in pelle (€ 20.000-30.000) e per finire in bellezza un raro Cartier Paris Reverso Dual Time (€ 10.000-15.000). Ancora pochi giorni per aggiudicarsi un esemplare da collezione.