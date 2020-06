È della Arbus il lotto più costoso dell’asta online di Christie’s

A causa della chiusura provocata da Coronavirus, sono state numerose le iniziative ideate per portare avanti i vari lavori e progetti già avviati. Dopo l’’asta “staffetta” in streaming, Christie’s ha avviato anche le vendite online. La più grande casa d’aste del mondo, infatti, ha inaugurato il 19 maggio due aste fotografiche online che offrono le istantanee di fotografi moderni e contemporanei. Tra i nomi più famosi troviamo Irving Penn, Robert Frank, William Eggleston, Peter Beard e Gordon Parks, Hiroshi Sugimoto, Wolfgang Tillmans e Diane Arbus. Ed è proprio di Diane Arbus la foto più importante di tutta l’asta. Stiamo parlando dell’edizione del 1968 di Family on their lawn one Sunday in Westchester, N.Y.. L’istantanea fu scattata quando la fotografa collaborava con il London Sunday Times Magazine e fu pubblicata nel 1968 proprio su quella rivista, insieme a una storia intitolata “Due famiglie americane”. L’interesse della Arbus per il domestico non sminuisce la sua abilità distintiva nel trovare lo strano.

Christie’s offre la fotografia ad un valore stimato tra i 200mila e i 300mila dollari, e le vendite sono aperte fino al 3 giugno. In quanto lotto principale nella vendita, l’immagine è inclusa nel portfolio fondamentale della fotografa composto da dieci fotografie, che ritraggono famosi soggetti ai margini della società. Questa serie di dieci fotografie detiene attualmente il record dell’artista di 792.500 dollari stabilito nel 2018 da Christie’s. Il prezzo più alto per la singola edizione è stato fissato più di un decennio fa da Sotheby’s nel 2008, realizzando un totale di 533mila dollari contro una stima pre-vendita tra i 200mila e i 300mila dollari.

Il 1967-68 fu un periodo cruciale nella carriera della fotografa. Durante la sua carriera di fotoreporter alla fine degli anni ’60, la Arbus esplorò alcuni degli angoli più desolati degli Stati Uniti. Per un incarico con Esquire nel 1967, un anno prima della fine della serie di famiglie americane, la Arbus si avventurò nella bassa campagna della Carolina del Sud per fotografare la pratica e i pazienti del medico della contea di Beaufort, il dottor Donald Gatch, che divenne noto come “Hunger Doctor” per il suo attivismo medico sulla povertà nel sud rurale.