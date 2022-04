Firenze, libri e manoscritti all’asta da Gonnelli

Un ricettario di fine Seicento, redatto su indicazione del cuoco del granduca Cosimo III, «per fare biscottini di agresto […] conserva di cedrato […] di tartufi […] per fare tortelle di rose […] (base d’asta: € 9000). Il Trattato dei veleni di Pietro d’Abano, XV secolo, in lingua italiana, con quella sezione di rimedi, senza tempo, per curare il corpo umano (base d’asta: € 3000). E non è da meno la dedica autografa di Paul Verlaine sul libro La Bonne Chanson («à Madam. Alice Pensmore / La lune blanche / Luit dans les bois / De chaque branche / Part une voix / Sous la ramée…. / P. Verlaine l’auteur»), con tanto di nastrino verde per indicare la pagina della poesia (base d’asta: € 1000). Gonnelli Casa d’Aste annuncia i protagonisti della vendita di Libri, Autografi e Manoscritti, in calendario i prossimi 11 e 12 aprile nella nuova sede fiorentina.

È una wunderkammer di oltre 650 oggetti quella proposta dalla maison, a partire dall’Ulysses di James Joyce illustrato da un poliedrico Henri Matisse (base d’asta: € 2200). Occhi puntati, tra gli altri, sulla prima raffigurazione a stampa del Paradiso dantesco, che parte da una soglia di € 5500. E c’è anche un delicato Pinocchio in versione Pop-Up, del 1932 (base d’asta: € 100), seguito da un’opera – una prima edizione, in 100 esemplari – che raccoglie oltre 100 tavole di argomento ornitologico (base d’asta: € 9000). Concludiamo in bellezza: le illustrazioni di Bruno Munari, al lotto 221, riassumono su carta la sua eterna, ostentata immaginazione (base d’asta: € 160). L’appuntamento è da Gonnelli, a Firenze, in via Fra’ Giovanni Angelico 49.

Sotto il martello di Gonnelli: una selezione di lotti, da Warhol a Matisse