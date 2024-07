Frieze London e Frieze Masters 2024: le prime anticipazioni dalle super fiere di Londra

Prima la Classic Week di Londra, segue la Monaco Art Week, poi triplice fischio finale. L’art market internazionale va in vacanza, ma inizia a sparpagliare le tracce per un ritorno autunnale in grande stile. Proseguiamo con gli annunci allora, stavolta arrivano da Londra, dai colossi Frieze London e Frieze Masters. Punti nevralgici dell’immancabile Art Week londinese, come da tradizione, tutta condita di opening in gallerie e maxi mostre sparpagliate per la città, da Michael Craig-Martin alla Royal Academy of Arts a Francis Bacon alla National Portrait Gallery, fino a Van Gogh alla National Gallery, a 200 anni dalla nascita del pittore.

Le coordinate di Frieze London: Regent’s Park, dal 9 al 13 ottobre, esattamente una settimana prima della rinnovata Art Basel Paris, oltremanica. «I visitatori di quest’anno troveranno la fiera ripensata», dichiara alla stampa la direttrice Eva Langret, «con presentazioni personali e artisti emergenti in primo piano, a dimostrazione dell’impegno di Frieze nei confronti dell’arte più entusiasmante che si possa realizzare oggi. Il nostro nuovo layout presenta anche più punti di conversazione e scambio. Questi cambiamenti promettono nuove esperienze e nuove prospettive».

Presenterà oltre 160 gallerie da 43 Paesi, quest’anno, la super kermesse londinese. Inclusi ovviamente alcuni degli spazi più rappresentativi in città: Arcadia Missa, Carlos/Ishikawa, Sadie Coles HQ, Thomas Dane Gallery, Emalin, Stephen Friedman Gallery, Alison Jacques, Lisson Gallery, Kate MacGarry, Victoria Miro, Modern Art, Maureen Paley e White Cube. Poi tutti i big, come sempre ben schierati: Gagosian, Goodman Gallery, Hauser & Wirth, Gallery Hyundai, Tina Kim Gallery, Lehmann Maupin, Pace Gallery, Perrotin, Almine Rech, Thaddaeus Ropac, Esther Schipper, Sprüth Magers e David Zwirner.

Le sezioni? Tornerà Artist-to-Artist, dopo il suo debutto di successo 2023, von le superstar dell’acclamato art-system nei panni inediti di curatori (Hurvin Anderson, Lubaina Himid, Rashid Johnson, Glenn Ligon, Zineb Sedira e Yinka Shonibare). Un nuovo settore, Smoke, a cura di Pablo José Ramírez (curatore, Hammer Museum, Los Angeles) e incentrato su opere in ceramica che esplorano storie diasporiche e indigene. Poi ancora Focus, la sezione di lunga data di Frieze, dedicata ai numerosi nuovi spazi che definiscono la vivace scena contemporanea di Londra. Mentre Editions, grazie alle opere d’arte in edizione limitata create da importanti artisti internazionali, crea opportunità di collezionismo per nuovi pubblici a prezzi «affordable», o perlomeno competitivi.

Sguardo anche a Frieze Masters, che negli stessi giorni, dal 9 al 13 ottobre, punterà i riflettori sui vecchi maestri dell’arte. Anche in questo caso, i nomi saranno quelli delle grandi gallerie internazionali: Galerie Chenel, Sam Fogg, Gagosian, Richard Green, Dr. Jörn Günther Rare Books, Johnny Van Haeften, Hauser & Wirth, Lehmann Maupin, Skarstedt e Axel Vervoordt, ma anche Arario Gallery, Gana Art, Hakgojae Gallery e Johyun Gallery. (Londra), Bijl-Van Urk Masterpaintings (Alkmaar), Galatea (Salvador, San Paolo), Galerie Léage (Parigi), Tilton Gallery (New York) e Trias Art Experts (Monaco).