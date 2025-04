New Now! Phillips fa spazio ai giovani artisti

New Now, ovvero il format iconico della casa d’aste Phillips che mescola insieme Modern & Contemporary Art, artisti giovani e giganti del mercato internazionale. Quando? Il 10 aprile, a Londra. «A guidare la vendita», rivela Louise Simpson, Associate Specialist, Head of New Now, London, «sarà una scultura di Tony Cragg, che siamo felici di svelare in anteprima rispetto alla sua mostra Sculptures and Drawings, aperta al pubblico presso la Buchmann Galerie di Berlino il prossimo maggio».

Quindi, ecco gli highlights della sessione: a partire proprio da Runner, la scultura in bronzo del 2009 di Tony Cragg, il top lot, vincitrice del premio Turner Prize – da Phillips potrebbe passare di mano per £180.000 – 250.000. Poi ancora un Joseph Yaeger (artista fresco di record, a proposito di giovani talenti del mercato) da £ 10.000 – 15.000, Jennifer Guidi (che a Milano è protagonista da MASSIMODECARLO, durante la Milano Design Week) con il suo Light on the Mountain del 2020 da £ 20.000 – 30.000. E poi Katharina Grosse, Rudolf Stingel e Andy Warhol.

Di Michelangelo Pistoletto – che ha attualmente due maxi mostre sparse per il mondo, To Step Beyond presso la Lévy Gorvy Dayan a New York e Mirroring: Lucio Fontana e Michelangelo Pistoletto presso Prada Rong Zhai a Shanghai – Phillips propone Lavoro-Autocisterna. Vale a dire uno dei suoi Quadri specchianti che fondono insieme specchio, pittura e scultura per esplorare la relazione tra l’osservatore, l’opera d’arte e il mondo circostante (questo, in particolare, è parte di una serie che affronta il lavoro industriale). La stima, a Londra? £ 100.000 – 150.000. Mentre Horned Steer Skull di Sherrie Levine è un intreccio di associazioni al lusso, al consumismo e alla storia naturale che mette in discussione i concetti autenticità e originalità. La stima, qui, è di £90,000 – 150,000.

Non solo: per la prima volta la vendita New Now include “ULTIMATE”, una sezione esclusiva dell’asta dedicata a opere d’arte e fotografie uniche, disponibili esclusivamente da Phillips. “ULTIMATE” comprende capolavori di come Peter Beard, Herb Ritts, Prince Gyasi, Neeltje de Vries, Sangbin IM e Rala Choi. La mostra sarà aperta al pubblico dal 4 aprile presso le gallerie Phillips al numero 30 di Berkeley Square, fino al giorno dell’asta, il 10 aprile.