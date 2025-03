Nella settimana del Salon du Dessin, Christie’s sfodera i suoi capolavori su carta

Inizia la settimana dedicata al disegno a Parigi, quella che ruota intorno al Salon du Dessin e che da Palais Brongniart si riverbera su fiere (vedi Drawing Now e Paris Print Fair), mostre ed eventi sparpagliati per la Ville Lumière. Non si tirano certo indietro le case d’aste: così Christie’s, nella sede di Avenue Matignon, si prepara a esitare il 26 marzo – in perfetta concomitanza con l’apertura del Salone – un centinaio di pezzi, tutti datati dal XVI al XX secolo, tutti rigorosamente su carta, e con stime eterogenee comprese tra € 800 a € 100.000.

Presenti all’appello i grandi nomi delle scuole francese, fiamminga, olandese e italiana, da Hubert Robert a Jean-Honoré Fragonard, da Carle Van Loo a Brueghel il Vecchio, fino al delizioso Portrait d’enfant a pastello di Rosalba Carriera, stimato € 20.000-30.000. E sarà presente – proprio come nel 2024 – anche una bella selezione di terrecotte e calchi, a sottolineare il filo rosso che unisce disegno e scultura. Sguardo ai pezzi forti della selezione. Menzione speciale per Paysages avec une vache et d’autres animaux di Giovanni Domenico Tiepolo, figlio di Giovanni Batista Tiepolo e noto per le sue scene di carnevale e le figure di Pulcinella. «Quest’opera», spiegano dalla casa d’aste, «è invece caratterizzata da un’inaspettata combinazione di animali, senza apparente preoccupazione per le proporzioni. Una stilistica che illustra il gusto dell’artista per le stranezze e il suo oscuro senso dell’umorismo, come testimoniato qui dalla presenza di un teschio, nella tradizione giocosa del carnevale veneziano e del Pulcinella a cui i Tiepolo tenevano molto». La stima? € 40.000-60.000.

Si passa a un disegno finora inedito di Nicolas Poussin, una Santa Caterina inginocchiata circondata da putti, mentre guarda un’immagine sacra. Appartenente alla prestigiosa collezione britannica di Jonathan Richardson senior (1665-1745), questa delicata composizione è pronta a sfidare il martello con un pronostico di € 60.000-80.000). «Questo primo disegno, probabilmente realizzato a Roma tra il 1627 e il 1630», fanno notare da Christie’s, «è stilisticamente simile a un gruppo di scene mitologiche, anch’esse raffiguranti putti, nel Musée de Condé a Chantilly, al Beaux-Arts di Parigi e agli Uffizi di Firenze».

Altri highlights della selezione di Christie’s: si gioca in casa con una ricca selezione di disegni francesi, specialmente quelli del XVIII secolo; a partire da una sanguigna di grande formato di Hubert Robert, caratteristica del suo soggiorno a Roma, si intitola Le Ruines du portique d’Octavie ed è stimata € 15.000-20.000. Un’altra opera dell’artista è un toccante bigliettino da visita del pittore, inciso e controfirmato da Hubert Robert, che sarà messo all’asta insieme ad altre due stampe (€ 800-12.000). Ancora, Étude d’homme agenouillé di Charles-Joseph Natoire (€ 10.000-15.000) è una preziosa testimonianza dell’Académie royale. Mentre un acquerello su carta della serie dei tetti di Parigi ad opera di Sam Szafran, che è stato oggetto di una grande retrospettiva al Musée de l’Orangerie nel 2023, potrebbe trovare un acquirente per € 35.000-45.000.

Per finire in bellezza, Christie’s lascia spazio a una sezione dedicata alla moda: due disegni di Karl Lagerfeld degli anni ’90, Femme portant une robe de la collection été e Femme au tailleur jupe rehaussé d’or et d’argent,vanno in vendita rispettivamente per € 3000-5000 ed € 4000-6000. I disegni dell’illustratore Georges Lepape (1887-1971), tra cui Femme au balcon, una gouache raffigurante una donna su un balcone che fu pubblicata sulla copertina della rivista Vogue nel febbraio 1927, è in catalogo per € 4000-6000. Appuntamento da Christie’s Paris.